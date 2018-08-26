Сурков и главари ОРДЛО приехали в Южную Осетию на "годовщину независимости"

Помощник президента РФ Владислав Сурков, который ранее был уполномоченным РФ по Донбассу, назвал самопровозглашенную республику Южная Осетия "дорогой жизни" для оккупированных российскими боевиками территорий Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Об этом Сурков заявил 26 августа на торжествах в честь 10-й годовщины признания Россией "независимости" Южной Осетии, пишет ТАСС.

Отмечается, что на мероприятиях присутствуют главари ОРДЛО - лидер боевиков ОРДО Александр Захарченко и главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник. О личной встрече Суркова с главарями боевиков не сообщается.

Сурков назвал Южную Осетию "единственным государством", у которого хватило "смелости, дерзости, честности и верности, чтобы признать ДНР и ЛНР".

Также он заявил, что в отношении "народа Донбасса" власти Украины оказывают "блокаду".

"Финансовая, торговая, экономическая, юридическая и организационная инфраструктура, которая создана в Южной Осетии для этих республик ("Л/ДНР"- ред.) является дорогой жизни в условиях блокады", - заявил помощник Путина.

Самопровозглашенная Южная Осетия признала "независимость" "Л/ДНР" в 2014 году.

В ходе мероприятий "президент" Южной Осетии Анатолий Бибилов вручил Суркову орден Почета.