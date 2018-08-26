Сурков и главари ОРДЛО приехали в Южную Осетию на "годовщину независимости"
Помощник президента РФ Владислав Сурков, который ранее был уполномоченным РФ по Донбассу, назвал самопровозглашенную республику Южная Осетия "дорогой жизни" для оккупированных российскими боевиками территорий Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
Об этом Сурков заявил 26 августа на торжествах в честь 10-й годовщины признания Россией "независимости" Южной Осетии, пишет ТАСС.
Отмечается, что на мероприятиях присутствуют главари ОРДЛО - лидер боевиков ОРДО Александр Захарченко и главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник. О личной встрече Суркова с главарями боевиков не сообщается.
Сурков назвал Южную Осетию "единственным государством", у которого хватило "смелости, дерзости, честности и верности, чтобы признать ДНР и ЛНР".
Также он заявил, что в отношении "народа Донбасса" власти Украины оказывают "блокаду".
"Финансовая, торговая, экономическая, юридическая и организационная инфраструктура, которая создана в Южной Осетии для этих республик ("Л/ДНР"- ред.) является дорогой жизни в условиях блокады", - заявил помощник Путина.
Самопровозглашенная Южная Осетия признала "независимость" "Л/ДНР" в 2014 году.
В ходе мероприятий "президент" Южной Осетии Анатолий Бибилов вручил Суркову орден Почета.
Главарю "ДНР" Захарченко также вручили госнаграду Южной Осетии.
По информации некоторых сторонников "ДНР", на территории Южной Осетии зарегистрирована фирма "Внешторгсервис", на которую переведено управление над предприятиями, захваченными членами "ЛНР/ДНР" в марте 2017 года.
Ранее глава самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов рассказал, что консультирует представителей группировки "ДНР". В начале 2018 года Бибилов посетил подконтрольный "ДНР" Донецк, "для работы по развитию экономических и торговых отношений".
Владислав Сурков является помощником президента РФ Владимира Путина. Он курировал вопрос Украины еще с выборов 2004 года, а с 2013 года, согласно многим источникам, он отвечал за отношения России с Украиной.
13 июня 2018 г. стало известно, что Путин, избранный в 2018 году на IV президентский срок, подписал указ, которым вновь назначил Суркова своим помощником.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Сурков "продолжит заниматься урегулированием конфликта на востоке Украины".
Пророссийские боевики признавали, что их действия и координацию приезжих россиян на временно оккупированном Донбассе курирует Сурков.