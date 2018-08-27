Муженко: У серпні 2014-го Іловайськ вже не мав стратегічного значення

У серпні 2014 року Іловайськ вже не мав для Збройних сил України стратегічного значення та був "одним з тактичних завдань", яке вирішувалось в ході масштабної операції на лінії фронту.

Про це заявив начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко в інтерв'ю для документального фільму про події під Іловайськом у 2014 р.

За словами Муженка, у липні Іловайськ "ще мав певний інтерес для нас, як велика вузлова станція і він в наших планах розглядався як один з тактичних епізодів, тактичних завдань, яке вирішувалось в ході всієї операції".

"Операція мала широкий розмах, понад 400 км по фронту. Іловайськ, як населений пункт... якогось стратегічного значення для нас не мав, особливо у серпні місяці, коли ми контролювали Кутейникове... Не було необхідності ставити Іловайськ, як якийсь стратегічний центр, який необхідно було будь-за що взяти", - зазначив начальник Генштабу ЗСУ.

Муженко розповів, що для дій ЗСУ на Іловайському напрямку було створено угрупування з підрозділів, добровольчих батальйонів МВС.

"Від нас тоді було залучено за клопотанням МВС тільки механізовану групу – техніка 51-ї бригади, частково техніка ротно-тактичної групи 17-ї бригади. Потім там ще була збірна (група) з 93-ї бригади, яка підтягувалась рішенням керівника сектору "Б" генерала Хомчака і управління мало здійснюватися ними", - повідомив Муженко.

Він додав, що тоді генерал Хомчак "проявив ініціативу, що хоче виїхати туди і організувати взаємодію".

"Я йому сказав, що там достатньо полковника з вашого штабу, щоб він підтримував цю взаємодію, а ваше завдання - керувати підрозділами у всьому секторі. Він попросився, що буквально виїде організує взаємодію, подивиться, розбереться там в ситуації і повернеться. Так трапилось, що у період 20-21 серпня зав’язались бої за Іловайськ і він там так і залишився. І вже виходив безпосередньо в ніч з 28 на 29 серпня", - додав начальник Генштабу.

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14 серпня 2017 року ГПУ опублікувала результати розслідування Іловайської трагедії у серпні 2014 року.

За даними Головної військової прокуратури, лише за 29 серпня 2014 року в Іловайську загинули 366 українських бійців, 429 - отримали поранення різного ступеня тяжкості, ще 300 - потрапили в полон.

Під час Іловайської трагедії переговори про коридор для виведення з оточення українських військових вели начальник Генштабу України Віктор Муженко та заступник Генштабу РФ генерал-полковник Богдановський.