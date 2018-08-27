Муженко: В августе 2014-го Иловайск уже не имел стратегического значения

В августе 2014 года Иловайск уже не имел для Вооруженных сил Украины стратегического значения и был "одной из тактических задач", которая решалась в ходе масштабной операции на линии боевых действий.

Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью для документального фильма о событиях в Иловайске в 2014 году.

По словам Муженко, в июле Иловайск "еще имел определенный интерес для нас, как большая узловая станция и он в наших планах рассматривался как один из тактических эпизодов, тактических задач, который решался в ходе всей операции".

"Операция имела широкий размах, более 400 км по фронту. Иловайск, как населенный пункт ... какого-то стратегического значения для нас не имел, особенно в августе, когда мы уже контролировали Кутейниково ... Не было необходимости ставить Иловайск как некий стратегический центр , который необходимо было взять во что бы то ни стало", - отметил начальник Генштаба ВСУ.

Муженко рассказал, что для действий ВСУ на Иловайском направлении была создана группировка из подразделений, добровольческих батальонов МВД.

"От нас тогда была привлечена по ходатайству МВД только механизированная группа - техника 51-й бригады, частично техника ротно-тактической группы 17-й бригады. Потом там еще была сборная (группа) из 93-й бригады, которая подтягивалась решением руководителя сектора "Б" генерала Хомчака и управление должно было осуществляться ими", - сообщил Муженко.

Он добавил, что тогда генерал Хомчак "проявил инициативу, что хочет уехать туда и организовать взаимодействие".

"Я ему сказал, что там достаточно полковника из вашего штаба, чтобы он поддерживал это взаимодействие, а ваша задача - управлять подразделениями во всем секторе. Он попросился, что буквально уедет организует взаимодействие, посмотрит, разберется там в ситуации и вернется. Так случилось, что в период 20-21 августа завязались бои за Иловайск и он там так и остался. И уже выходил непосредственно в ночь с 28 на 29 августа", - добавил начальник Генштаба.

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14 августа 2017 года ГПУ опубликовала результаты расследования Иловайской трагедии в августе 2014 года.

По данным Главной военной прокуратуры, только за 29 августа 2014 года под Иловайском погибли 366 украинских бойцов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, еще 300 - попали в плен.

Во время Иловайской трагедии переговоры о коридоре для вывода из окружения украинских военных вели начальник Генштаба Украины Виктор Муженко и заместитель Генерального штаба РФ генерал-полковник Богдановский.