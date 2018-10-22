Ердоган пообіцяв у вівторок розкрити обставини смерті Хашоггі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у неділю, що найближчого вівторка, 23 жовтня, розповість про обставини загибелі журналіста Джамаля Хашоггі у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі.

Про це повідомляє турецьке видання "Сабах", передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми шукаємо справедливість. Я зроблю заяву по цій справі у вівторок на зустрічі парламентської групи Партії справедливості і розвитку. Обставини інциденту будуть повністю розкриті", - підкреслив Ердоган.

Раніше заступник глави правлячої партії Туреччини Нуман Куртулмус повідомив, що Туреччина поділиться своїми доказами вбивства Хашоггі зі світом, і що вона близька до остаточних висновків розслідування.

Журналіст Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня під час візиту до консульства Саудівської Аравії у Стамбулі. За даними турецьких правоохоронців, там його, швидше за все, вбили.

2 жовтня до Стамбула прибули 15 громадян Саудівської Аравії, серед яких і чиновники. Вони перебували в саудівському консульстві в той же самий час, що і Хашоггі. Всі вони пізніше покинули Туреччину.

За понад два тижні керівництво Саудіської Аравії визнало - Хашоггі було вбито. Прокурор країни заявив, що Хашоггі помер після "дискусій" у консульстві у Стамбулі, які "переросли у сварку та бійку".

Пізніше стало відомо, що турецька влада взяла під цілодобову охорону наречену журналіста Хатідже Дженгіз.