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Эрдоган пообещал во вторник раскрыть обстоятельства смерти Хашогги

Понедельник, 22 октября 2018, 05:00
Эрдоган пообещал во вторник раскрыть обстоятельства смерти Хашогги

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что в ближайший вторник, 23 октября, расскажет об обстоятельствах гибели журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Об этом сообщает турецкое издание "Сабах", передает "Интерфакс-Украина".

"Мы ищем справедливости. Я сделаю заявление по этому делу во вторник на встрече парламентской группы Партии справедливости и развития. Обстоятельства инцидента будут полностью раскрыты", - подчеркнул Эрдоган.

Ранее заместитель главы правящей партии Турции сообщил, что Турция поделится своими доказательствами убийства Хашогги с миром, и что она близка к окончательным выводам расследования.

Журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября во время визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным турецких правоохранителей, там его, скорее всего, убили.

2 октября в Стамбул прибыли 15 граждан Саудовской Аравии, среди которых и чиновники. Они находились в саудовском консульстве в то же самое время, что и Хашогги. Все они позже покинули Турцию.

Спустя более чем 2 недели власти Саудовской Аравии признали - Хашогги был убит. Прокурор страны заявил, что Хашогги скончался после "дискуссий" в консульстве в Стамбуле, которые "переросли в ссору и драку".

Позже стало известно, что турецкие власти взяли под круглосуточную охрану невесту журналиста Хатидже Дженгиз.

Темы: ТурцияСаудовская АравияСМИ
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