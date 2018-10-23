На телеканалі "Росія-1" взяли інтерв'ю у загиблої в Керчі дівчини - РосЗМІ

Російські журналісти спіймали на черговій брехні ведучу програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія-1", яка поспілкувалася в прямому ефірі з дівчиною, що значиться в списках загиблих після масового розстрілу в окупованій Керчі.

Про це йдеться в програмі "Fake News" на телеканалі "Дождь"

Повідомляється, що через трагедію в Керчі російські федеральні канали прибрали всі розважальні передачі і поставили екстрені випуски головних політичних шоу.

Зокрема, 17 жовтня, в прямому ефірі програми "60 хвилин" ведуча Ольга Скабеєва говорила з Аліною Керовою, нібито очевидицею того, що відбувається.

В ефірі дівчина розповідала про черговість вибухів і паніку в коледжі.

Але виявилося, що Аліна Керова загинула під час трагедії в Керчі.

Журналісти "Дождя" поспілкувалися з її подругою Вікторією Жуковою, яка запевняє, що на записі програми голос не її одногрупниці, а інших дівчат з таким же прізвищем в коледжі, а тим більше на другому курсі, не було.

Повідомляється, що в коментарях до програми на телеканалі "Росія-1" багато людей написали про смерть Керової, але через кілька днів, ні автори передачі, ні керівництво каналу не зробили ніяких заяв і не вирізали момент із запису ефіру.

Автор програми "Fake News" зв'язалася з ведучою Ольгою Скабеєвою і попросила пояснити, як так вийшло, що дівчина, що загинула, давала інтерв'ю у прямому ефірі.

Після затяжного мовчання ведуча телеканалу "Росія-1" запропонувала дати телефон Керової, щоб журналісти "Дождя" могли самі з нею поспілкуватися.

На твердження, що дівчина загинула, Скабеєва попросила не робити емоційних і поспішних висновків, і продовжувала наполягати на дзвінку.

У підсумку вона порадила колегам написати запит у прес-службу і бути "більш спокійною" і "не переживати".

Відзначається, що журналісти програми "Fake News" написали відповідний запит і пообіцяли озвучити відповідь телеканалу "Росія-1".

Нагадаємо, трагедія в Керчі сталася 17 жовтня. Російське слідство встановило, що 18-річний студент 4 курсу Владислав Росляков розстріляв з рушниці людей у коледжі, крім того був вибух, і пізніше в речах Влада знайшли вибухівку.

За даними російських слідчих, Росляков після стрілянини по людях наклав на себе руки.

18 жовтня так званий "уряд" анексованого Росією Криму опублікував офіційний список загиблих. Серед них 15 студентів (із них 6 неповнолітніх) та 5 дорослих.

Пізніше повідомлялося, що кількість загиблих зростала до 21.