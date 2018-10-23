На телеканале "Россия-1" взяли интервью у погибшей в Керчи девушки - РосСМИ
Российские журналисты поймали на очередной лжи ведущую программы "60 минут" на телеканале "Россия-1", которая пообщалась в прямом эфире с девушкой, числящейся в списках погибших после массового расстрела в оккупированной Керчи.
Об этом говорится в программе "Fake News" на телеканале "Дождь"
Сообщается, что из-за трагедии в Керчи российские федеральные каналы убрали все развлекательные передачи и поставили экстренные выпуски главных политических шоу.
В частности, 17 октября, в прямом эфире программы "60 минут" ведущая Ольга Скабеева говорила с Алиной Керовой, якобы очевидицей происходящего.
В эфире девушка рассказывала об очередности взрывов и панике в колледже.
Но оказалось, что Алина Керова погибла во время трагедии в Керчи.
Журналисты "Дождя" пообщались с ее подругой Викторией Жуковой, которая уверяет, что на записи программы голос не ее одногруппницы, а других девушек с такой же фамилией в колледже, а тем более на втором курсе, не было.
Сообщается, что в комментариях к программе на "Россия-1" многие люди написали о смерти Керовой, но спустя несколько дней, ни авторы передачи, ни руководство канала не сделали никаких заявлений и не вырезали момент из записи эфира.
Автор программы "Fake News" связалась с ведущей Ольгой Скабеевой и попросила объяснить, как так получилось, что погибшая девушка давала интервью в прямом эфире.
После затяжного молчания ведущая телеканала "Россия-1" предложила дать телефон Керовой, чтобы журналисты "Дождя" могли сами с ней пообщаться.
На утверждение, что девушка погибла, Скабеева попросила не делать эмоциональных и скоропалительных выводов, и продолжала настаивать на звонке.
В итоге она посоветовала коллегам написать запрос в пресс-службу и быть "поспокойнее" и "не переживать".
Отмечается, что журналисты программы "Fake News" написали соответствующий запрос и пообещали озвучить ответ телеканала "Россия-1".
Напомним, трагедия в Керчи произошла 17 октября. По данным российского следствия, 18-летний студент 4 курса Владислав Росляков расстрелял из ружья людей в колледже, кроме того был взрыв, и позже в вещах Влада нашли взрывчатку.
По данным российского следствия, Росляков после стрельбы по людям покончил с собой.
Утром 18 октября так называемое "правительство" аннексированного Россией Крыма опубликовало официальный список погибших. Среди них 15 студентов (6 несовершеннолетних) и 5 взрослых).
Позже сообщалось, что число погибших возросло до 21 человека.