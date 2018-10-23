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На телеканале "Россия-1" взяли интервью у погибшей в Керчи девушки - РосСМИ

Вторник, 23 октября 2018, 12:10

Российские журналисты поймали на очередной лжи ведущую программы "60 минут" на телеканале "Россия-1", которая пообщалась в прямом эфире с девушкой, числящейся в списках погибших после массового расстрела в оккупированной Керчи.

Об этом говорится в программе "Fake News" на телеканале "Дождь"

Сообщается, что из-за трагедии в Керчи российские федеральные каналы убрали все развлекательные передачи и поставили экстренные выпуски главных политических шоу.

В частности, 17 октября, в прямом эфире программы "60 минут" ведущая Ольга Скабеева говорила с Алиной Керовой, якобы очевидицей происходящего.

В эфире девушка рассказывала об очередности взрывов и панике в колледже.

Но оказалось, что Алина Керова погибла во время трагедии в Керчи.

Журналисты "Дождя" пообщались с ее подругой Викторией Жуковой, которая уверяет, что на записи программы голос не ее одногруппницы, а других девушек с такой же фамилией в колледже, а тем более на втором курсе, не было.

Сообщается, что в комментариях к программе на "Россия-1" многие люди написали о смерти Керовой, но спустя несколько дней, ни авторы передачи, ни руководство канала не сделали никаких заявлений и не вырезали момент из записи эфира.

Автор программы "Fake News" связалась с ведущей Ольгой Скабеевой и попросила объяснить, как так получилось, что погибшая девушка давала интервью в прямом эфире.

После затяжного молчания ведущая телеканала "Россия-1" предложила дать телефон Керовой, чтобы журналисты "Дождя" могли сами с ней пообщаться.

На утверждение, что девушка погибла, Скабеева попросила не делать эмоциональных и скоропалительных выводов, и продолжала настаивать на звонке.

В итоге она посоветовала коллегам написать запрос в пресс-службу и быть "поспокойнее" и "не переживать".

Отмечается, что журналисты программы "Fake News" написали соответствующий запрос и пообещали озвучить ответ телеканала "Россия-1".

Напомним, трагедия в Керчи произошла 17 октября. По данным российского следствия, 18-летний студент 4 курса Владислав Росляков расстрелял из ружья людей в колледже, кроме того был взрыв, и позже в вещах Влада нашли взрывчатку.

По данным российского следствия, Росляков после стрельбы по людям покончил с собой.

Утром 18 октября так называемое "правительство" аннексированного Россией Крыма опубликовало официальный список погибших. Среди них 15 студентов (6 несовершеннолетних) и 5 взрослых).

Позже сообщалось, что число погибших возросло до 21 человека.

Украинская правда

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Темы: СМИРосcияКрым
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