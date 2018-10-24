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У Коцюбинському під Києвом знову переворот – журналіст

Середа, 24 жовтня 2018, 13:24

Депутат Коцюбинської селищної ради на Київщині Сергій Даніш самопроголосився головою селища.

Про це повідомляє журналіст і місцева активістка Ірина Федорів у своєму блозі на "Українській правді".

"Мером Коцюбинського самопроголосився дерибанник Біличанського лісу", - написала вона.

За даними журналіста, це сталося на псевдосесії селищної ради 24 жовтня, яку зібрали депутати екс-мера Ірпеня Володимира Карплюка.

"На ранковій псевдосесії 24 жовтня вони зняли з уявної посади секретаря ради Єременка, який на цій посаді не пробув ні дня, і вже депутат Сергій Даніш самопроголосився головою. При цьому на псевдосесію Єременко не з'явився", - написала Федорів.

Вона додала, що "Сергій Даніш – колишній помічник екс-регіонала Петра Мельника", якому "за тих часів під час дерибану Біличанського лісу перепала ділянка".

"Відсидів в СІЗО – проходив у справі по викраденню монахиньЗамішаний в історії з квартирними аферами – є рішення суду. Щоб суд не наклав арешт на його майно – Даніш його дуже швидко позбувся. Сформували фіктивний борг на знайомого і вивели майно. Це все видно з судових рішень і декларацій депутата Даніша", - написала Федорів.

Вона не виключила, що Даніш "за сприяння екс-мера Ірпеня знайде реєстратора, і буде чергове захоплення влади в селищі Коцюбинське".

Федорів нагадала, що у селища є голова Ольга Матюшина, яку обрали люди, і яка в реєстрі значиться як керівник ради.

"На сесії, які скликає обрана громадою голова, депутатська більшість просто не ходить. Представники партії "Нові обличчя" і скуплені ними депутати-самовисуванці в опалювальний сезон вирішили організувати черговий переворот", - написала Федорів.

Нагадаємо, у березні 2018 року голова Коцюбинської селищної ради Ольга Матюшина заявила, що її відсторонили від посади після громадських слухань про приєднання селища до Києва.

За її словами, 7 березня "реєстратор, не маючи жодної підстави, замінив у реєстрі її прізвище як селищного голови на прізвище депутата селищної ради Миколи Єременка".

Матюшина подала з цього приводу скаргу до Міністерства юстиції.

У квітні Мін’юст визнав незаконною зміну влади у Коцюбинському.

Теми: Київська областьмісцева влада
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