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В Коцюбинском под Киевом снова переворот – журналист

Среда, 24 октября 2018, 13:24

Депутат Коцюбинского поселкового совета Киевской области Сергей Даниш самопровозгласился головой поселка.

Об этом сообщает журналист и местный активист Ирина Федорив в своем блоге на "Украинской правде".

"Мэром Коцюбинского самопровозгласился дерибанщик Беличанского леса", - написала она.

По данным журналиста, это произошло на псевдосессии поселкового совета 24 октября, которую собрали депутаты экс-мэра Ирпеня Владимира Карплюка.

"На утренней псевдосесии 24 октября они сняли с мнимой должности секретаря совета Еременко, который на этой должности не пробыл ни дня, и уже депутат Сергей Даниш самопровозгласился головой. При этом на псевдосессию Еременко не явился", - написала Федорив.

Она добавила, что "Сергей Даниш – бывший помощник экс-регионала Петра Мельника", которому "в те времена во время дерибана Беличанского леса достался участок".

"Отсидел в СИЗО – проходил в деле о похищении монахинь. Замешан в истории с квартирными аферами – есть решение суда. Чтобы суд не наложил арест на его имущество – Даниш от него очень быстро избавился. Сформировали фиктивный долг на знакомого и вывели имущество. Это все видно из судебных решений и деклараций депутата Даниша", - написала Федорив.

Она не исключила, что Даниш "при содействии экс-мэра Ирпеня найдет регистратора, и будет очередной захват власти в поселке Коцюбинское".

Федорив напомнила, что у поселка есть голова Ольга Матюшина, которую избрали люди, и которая в реестре значится как руководитель совета.

"На сессии, которые созывает избранный общиной председатель, депутатское большинство просто не ходит. Представители партии "Нові обдиччя" и скупленные ими депутаты-самовыдвиженцы в отопительный сезон решили организовать очередной переворот", - написала Федорив.

Напомним, в марте 2018 года председатель Коцюбинского поселкового совета Ольга Матюшина заявила, что ее отстранили от должности после общественных слушаний о присоединении поселка к Киеву.

По ее словам, 7 марта "регистратор, не имея никаких оснований, заменил в реестре ее фамилию как поселкового головы на фамилию депутата поселкового совета Николая Еременко".

Матюшина подала по этому поводу жалобу в Министерство юстиции.

В апреле Минюст признал незаконной смену власти в Коцюбинском.

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Темы: Киевская областьместная власть
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