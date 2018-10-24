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Українці отримали ще три срібла і бронзу на "Іграх нескорених"

Середа, 24 жовтня 2018, 13:40
Українці отримали ще три срібла і бронзу на Іграх нескорених

Українська команда виборола три срібні нагороди і одну бронзу з плавання на "Іграх нескорених" в Австралії.

Про це йдеться в результатах запливів на сайті змагань.

Дві нагороди українці здобули в індивідуальному запливі на 50 метрів вільним стилем.

Богдан Оксентюк став другим і отримав срібло, Володимир Король – третій.

Король також виборов срібло у плаванні на спині на дистанції у 50 метрів.

Як повідомляють, на сторінці української команди у Facebook, Король - ветеран АТО. Він брав участь у боях в Донецькій області у 2014–2016 рр. 

Також срібну нагороду на дистанції 50 метрів брасом отримав прикордонник Віктор Шинкарук.

Підполковника Шинкарука уже привітав голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал.

Українських плавців також привітав президент Петро Порошенко.

 

24 жовтня на "Ігри нескорених" ветеран АТО Євген Олексенко виборов срібну медаль з пауерліфтингу.

Як повідомлялося, 23 жовтня, у третій день змагань "Ігор нескорених" у Сіднеї, українець Олександр Гавриленко здобув третю золоту медаль для української збірної.

 

Раніше Олександр Бєлобоков та Сергій Ільчицький здобули перші золоті медалі для української збірної на Invictus Games у Сіднеї.

 

21 жовтня в перший день змагань "Ігри нескорених" у Сіднеї українець Денис Фіщук здобув бронзу у велогонці.

Українська правда

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Теми: АвстраліяУкраїнаАТО
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