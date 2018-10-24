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Украинцы получили еще три серебра и бронзу на "Играх непокоренных"

Среда, 24 октября 2018, 13:40
Украинцы получили еще три серебра и бронзу на Играх непокоренных

Украинская команда завоевала три серебряные награды и одну бронзу по плаванию на "Играх непокоренных" в Австралии.

Об этом говорится в результатах заплывов на сайте соревнований.

Две награды украинцы получили в индивидуальном заплыве на 50 метров вольным стилем.

Богдан Оксентюк стал вторым и получил серебро, Владимир Король - третий.

Король также завоевал серебро в плавании на спине на дистанции в 50 метров.

Как сообщают на странице украинской команды в Facebook, Король - ветеран АТО. Он участвовал в боях в Донецкой области в 2014-2016 гг.

Также серебряную награду на дистанции 50 метров брассом получил пограничник Виктор Шынкарук.

Подполковника Шынкарука уже поздравил председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

Украинских пловцов также поздравил президент Петр Порошенко.

 

24 октября на "Играх непокоренных" ветеран АТО Евгений Олексенко завоевал серебряную медаль по пауэрлифтингу.

 

Как сообщалось, 23 октября, в третий день соревнований "Игры непокоренных" в Сиднее, украинец Александр Гавриленко получил третью золотую медаль для украинской сборной.

Ранее Александр Белобоков и Сергей Ильчицький получили первые золотые медали для украинской сборной на Invictus Games в Сиднее.

 

Как сообщалось, 21 октября в первый день соревнований "Игры непокоренных" в Сиднее украинец Денис Фищук получил бронзу в велогонке.

Украинская правда

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Темы: АвстралияУкраинаАТО
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