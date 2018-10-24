Опубліковали фото однієї з бомб, перехоплених в Нью-Йорку

Знімок розмістив в Twitter кореспондент телеканалу ABC News Джио Бенітес.

На фотографії видно, що посилка призначалася екс-главі ЦРУ Джону Бренану.

Бенітес пише, що справжність даного фото підтвердили його джерела в правоохоронних органах.

Фото: ABC News

Адміністрація Дональда Трампа категорично засудила закладання вибухових пристроїв і відправку підозрілих пакетів екс-президентам США Клінтону і Обамі, а також іншим політичним діячам, назвавши це проявом тероризму.

Раніше стало відомо, що до офісу Гілларі Клінтон і офісу колишнього президента США Барака Обами надіслали вибухові пристрої, а в офіс телеканалу CNN прийшов підозрілий пакунок.

Пізніше, працівники правоохоронних органів підтвердили, що в офісі CNN була вибухівка.

23 жовтня відомому фінансисту, засновнику фонду "Відкрите суспільство", Джорджу Соросу підклали вибухівку в поштову скриньку.