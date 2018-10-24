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Білий дім про вибухівку для Клінтонів, Обами, Сороса: це тероризм, винних покарають

Середа, 24 жовтня 2018, 20:11

Адміністрація Дональда Трампа категорично засудила закладення вибухових пристроїв та відправлення підозрілих пакетів екс-президентам США Клінтону й Обамі, а також іншим політичним діячам, назвавши це проявом тероризму.

Таку заяву зробила у середу речниця Білого дому Сара Сандерс, повідомляє "Укрінформ".

"Ми засуджуємо спроби насильницьких нападів, які нещодавно були спрямовані проти президента Обами, президента Клінтона, держсекретаря Клінтон та інших публічних діячів", - наголошується в офіційній заяві.

У Білому домі назвали це "мерзенними актами тероризму", пообіцявши притягнути до відповідальності всіх причетних.

Зараз Секретна служба США та інші правоохоронні органи проводять розслідування у зв'язку з виявленою загрозою та "вживатимуть усіх відповідних заходів для захисту всіх, хто постраждав від цих боягузів", підкреслили в адміністрації президента США.

Раніше стало відомо, що до офісу Гілларі Клінтон і офісу колишнього президента США Барака Обами надіслали вибухові пристрої, а в офіс телеканалу CNN прийшов підозрілий пакунок.

Пізніше, працівники правоохоронних органів підтвердили, що в офісі CNN була вибухівка.

23 жовтня відомому фінансисту, засновнику фонду "Відкрите суспільство", Джорджу Соросу підклали вибухівку в поштову скриньку.

"Українська правда" в Threads

Теми: тероризмСШАОбамаКлінтон
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