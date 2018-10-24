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Обамі та Клінтон підкинули поштою бомби, підозрілий пакунок прийшов до CNN

Середа, 24 жовтня 2018, 16:38
Обамі та Клінтон підкинули поштою бомби, підозрілий пакунок прийшов до CNN

До офісу Гілларі Клінтон і офісу колишнього президента США Барака Обами надіслали вибухові пристрої, а в офіс телеканалу CNN прийшов підозрілий пакунок.

Про це 24 жовтня повідомляє The New York Times.

Видання пише, що вибухонебезпечні пристрої знайшли в пошті.

"В середу вранці було виявлено вибуховий пристрій технічним фахівцем, який переглядає пошту для офісу Гілларі Клінтон", - сказав співробітник правоохоронних органів виданню.

Повідомляється, що аналогічний пристрій було також надіслали в офіс колишнього президента Барака Обами.

Зазначають, що пристрої схожі на вибухівку, яку знайшли в будинку мільярдера-філантропа Джорджа Сороса в понеділок.

Також у виданні пишуть, що поки не ясно, де саме були виявлені пристрої, надіслані Клінтон і Обамі.

Крім того, за даними AP, підозрілий пакунок надіслали в офіс CNN. Наразі офіс телеканалу евакуюють.

Репортер телекомпанії Ерік Левенсон на своїй сторінці в Twitter опублікував знімок з місця події і зазначив, що під будівлею багато поліції.

Пізніше, працівники правоохоронних органів підтвердили, що в офісі CNN була вибухівка.

Прес-секретар Білого Дому розповсюдила заяву, в якій засуджується спроба насильницької атаки на публічних людей. В адміністрації президента США пообіцяли, що відповідальний за це буде притягнений до відповідальності в повному обсязі.   

Як повідомлялося, 23 жовтня відомому фінансисту, засновнику фонду "Відкрите суспільство", Джорджу Соросу підклали вибухівку в поштову скриньку.

Сороса не було вдома в цей час.

Гілларі Клінтон була головною опоненткою президента США республіканця Дональда Трампа на виборах у 2016 році.

З 2009 по 2013 рік вона займала пост державного секретаря США. ЇЇ чоловік Біл Клінтон був президентом США з 1993 по 2001 рік.

Колишній президент США Обама підтримував кандидатку від демократів під час виборчої кампанії.

Сам Обама обирався на президентський пост дві каденції підряд. Він був очільником США з 2009 року по січень 2017 року. 

Українська правда

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Теми: СШАОбамаКлінтонвибух
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