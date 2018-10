Обамі та Клінтон підкинули поштою бомби, підозрілий пакунок прийшов до CNN

До офісу Гілларі Клінтон і офісу колишнього президента США Барака Обами надіслали вибухові пристрої, а в офіс телеканалу CNN прийшов підозрілий пакунок.

Про це 24 жовтня повідомляє The New York Times.

Видання пише, що вибухонебезпечні пристрої знайшли в пошті.

"В середу вранці було виявлено вибуховий пристрій технічним фахівцем, який переглядає пошту для офісу Гілларі Клінтон", - сказав співробітник правоохоронних органів виданню.

Повідомляється, що аналогічний пристрій було також надіслали в офіс колишнього президента Барака Обами.

Зазначають, що пристрої схожі на вибухівку, яку знайшли в будинку мільярдера-філантропа Джорджа Сороса в понеділок.

Також у виданні пишуть, що поки не ясно, де саме були виявлені пристрої, надіслані Клінтон і Обамі.

Крім того, за даними AP, підозрілий пакунок надіслали в офіс CNN. Наразі офіс телеканалу евакуюють.

BREAKING: CNN says its offices in New York have been evacuated because of a suspicious package. — The Associated Press (@AP) October 24, 2018

Репортер телекомпанії Ерік Левенсон на своїй сторінці в Twitter опублікував знімок з місця події і зазначив, що під будівлею багато поліції.

CNN New York was just evacuated. Police everywhere pic.twitter.com/yZLB6Cep0i — Eric Levenson (@ejleven) October 24, 2018

Пізніше, працівники правоохоронних органів підтвердили, що в офісі CNN була вибухівка.

BREAKING: Law enforcement officials: Package at CNN office in NY believed to be pipe bomb. — AP Politics (@AP_Politics) October 24, 2018

Прес-секретар Білого Дому розповсюдила заяву, в якій засуджується спроба насильницької атаки на публічних людей. В адміністрації президента США пообіцяли, що відповідальний за це буде притягнений до відповідальності в повному обсязі.

Statement on suspicious packages: pic.twitter.com/pYSbDvCvuk — Sarah Sanders (@PressSec) October 24, 2018

Як повідомлялося, 23 жовтня відомому фінансисту, засновнику фонду "Відкрите суспільство", Джорджу Соросу підклали вибухівку в поштову скриньку.

Сороса не було вдома в цей час.

West 58th St is blocked off around CNN and the Time Warner Center. Lots of police, sirens, and media. pic.twitter.com/7Hahg09p5R — Eric Levenson (@ejleven) October 24, 2018

Гілларі Клінтон була головною опоненткою президента США республіканця Дональда Трампа на виборах у 2016 році.

З 2009 по 2013 рік вона займала пост державного секретаря США. ЇЇ чоловік Біл Клінтон був президентом США з 1993 по 2001 рік.

Колишній президент США Обама підтримував кандидатку від демократів під час виборчої кампанії.

Сам Обама обирався на президентський пост дві каденції підряд. Він був очільником США з 2009 року по січень 2017 року.