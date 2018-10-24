Опубликовано фото одной из бомб, перехваченных в Нью-Йорке

19293 просмотра
Среда, 24 октября 2018, 23:50

В сети опубликовали фотографию одного из взрывных устройств, которое перехватили американские правоохранители.

Снимок разместил в Twitter корреспондент телеканала ABC News Джио Бенитес.

На фотографии видно, что посылка предназначалась экс-главе ЦРУ Джону Бренану.

Бенитес пишет, что подлинность данного фото подтвердили его источники в правоохранительных органах.

 
Фото: ABC News

Администрация Дональда Трампа категорически осудила закладку взрывных устройств и отправку подозрительных пакетов экс-президентам США Клинтону и Обаме, а также другим политическим деятелям, назвав это проявлением терроризма.

Ранее стало известно, что в офис Хиллари Клинтон и офис бывшего президента США Барака Обамы прислали взрывные устройства, а в офис телеканала CNN пришел подозрительный пакет.

Позже, работники правоохранительных органов подтвердили, что в офисе CNN была взрывчатка.

23 октября известному финансисту, основателю фонда "Открытое общество", Джорджу Соросу подложили взрывчатку в почтовый ящик.

Украинская правда
Темы: теракт США
powered by lun.ua
По теме
Трагедия в Керчи: За медпомощью обратились еще три человека 21 октября 2018, 21:36
Корпус колледжа в Керчи может стать мемориалом 21 октября 2018, 14:06
Российское ТВ обнародовало видео событий в колледже Керчи 21 октября 2018, 12:23
Все новости
Главные новости
Опубликован рейтинг 100 самых богатых украинцев
Причастного к избиению Черновол приговорили к 5 годам тюрьмы
Свитолина впервые вышла в полуфинал Итогового турнира сезона
Во власти прокомментировали ситуацию с отставкой сразу 4 глав ОГА
Все новости
мандри

Куда ехать в 2019 году?

Образование

Вступление-2019: что будут требовать для вступления на медиков

Поиск по сайту
Архив
Весь архів