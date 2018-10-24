Опубликовано фото одной из бомб, перехваченных в Нью-Йорке
В сети опубликовали фотографию одного из взрывных устройств, которое перехватили американские правоохранители.
Снимок разместил в Twitter корреспондент телеканала ABC News Джио Бенитес.
На фотографии видно, что посылка предназначалась экс-главе ЦРУ Джону Бренану.
Бенитес пишет, что подлинность данного фото подтвердили его источники в правоохранительных органах.
Администрация Дональда Трампа категорически осудила закладку взрывных устройств и отправку подозрительных пакетов экс-президентам США Клинтону и Обаме, а также другим политическим деятелям, назвав это проявлением терроризма.
Ранее стало известно, что в офис Хиллари Клинтон и офис бывшего президента США Барака Обамы прислали взрывные устройства, а в офис телеканала CNN пришел подозрительный пакет.
Позже, работники правоохранительных органов подтвердили, что в офисе CNN была взрывчатка.
23 октября известному финансисту, основателю фонда "Открытое общество", Джорджу Соросу подложили взрывчатку в почтовый ящик.