Поліція США: у пакунків із бомбами, ймовірно, був один відправник
Надіслані поштою пакунки із саморобними вибуховими пристроями, ймовірно, мали одного відправника.
Про це повідомив представник контртерористичного управління поліції Нью-Йорка Джон Міллер, пише Радіо Свобода.
Він уточнив, що мова йде про пакунки, надіслані екс-президенту США Бараку Обамі, колишньому державному секретарю Гілларі Клінтон, мільярдеру Джорджу Соросу та в будівлю, де працює телеканал CNN (пакунок надійшов на ім’я колишнього очільника Центрального розвідувального управління Джона Бреннана).
Міллер зазначив, що всі пристрої виглядають як саморобні бомби.
Наразі жодна людина не заарештована.
Адміністрація Дональда Трампа категорично засудила закладання вибухових пристроїв і відправку підозрілих пакетів екс-президентам США Клінтону і Обамі, а також іншим політичним діячам, назвавши це проявом тероризму.
Раніше стало відомо, що до офісу Гілларі Клінтон і офісу колишнього президента США Барака Обами надіслали вибухові пристрої, а в офіс телеканалу CNN прийшов підозрілий пакунок.
Пізніше, працівники правоохоронних органів підтвердили, що в офісі CNN була вибухівка.
23 жовтня відомому фінансисту, засновнику фонду "Відкрите суспільство", Джорджу Соросу підклали вибухівку в поштову скриньку.