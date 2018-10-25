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Поліція США: у пакунків із бомбами, ймовірно, був один відправник

Четвер, 25 жовтня 2018, 05:20

Надіслані поштою пакунки із саморобними вибуховими пристроями, ймовірно, мали одного відправника.

Про це повідомив представник контртерористичного управління поліції Нью-Йорка Джон Міллер, пише Радіо Свобода.

Він уточнив, що мова йде про пакунки, надіслані екс-президенту США Бараку Обамі, колишньому державному секретарю Гілларі Клінтон, мільярдеру Джорджу Соросу та в будівлю, де працює телеканал CNN (пакунок надійшов на ім’я колишнього очільника Центрального розвідувального управління Джона Бреннана).

 
Фото: ABC News

Міллер зазначив, що всі пристрої виглядають як саморобні бомби.

Наразі жодна людина не заарештована.

Адміністрація Дональда Трампа категорично засудила закладання вибухових пристроїв і відправку підозрілих пакетів екс-президентам США Клінтону і Обамі, а також іншим політичним діячам, назвавши це проявом тероризму.

Раніше стало відомо, що до офісу Гілларі Клінтон і офісу колишнього президента США Барака Обами надіслали вибухові пристрої, а в офіс телеканалу CNN прийшов підозрілий пакунок.

Пізніше, працівники правоохоронних органів підтвердили, що в офісі CNN була вибухівка.

23 жовтня відомому фінансисту, засновнику фонду "Відкрите суспільство", Джорджу Соросу підклали вибухівку в поштову скриньку.

Теми: США
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