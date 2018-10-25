Полиция США: у пакетов с бомбами, вероятно, был один отправитель

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Четверг, 25 октября 2018, 05:20

Присланные по почте пакеты с самодельными взрывными устройствами, вероятно, имеют одного отправителя.

Об этом сообщил представитель контртеррористического управления полиции Нью-Йорка Джон Миллер, пишет Радио Свобода.

Он уточнил, что речь идет о пакетах, присланных экс-президенту США Бараку Обаме, бывшему государственному секретарю Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и в здание, где работает телеканал CNN (пакет поступил на имя бывшего главы Центрального разведывательного управления Джона Бреннана).

 
Фото: ABC News

Миллер отметил, что все устройства выглядят как самодельные бомбы.

На данный момент никто не арестован.

Администрация Дональда Трампа категорически осудила закладку взрывных устройств и отправку подозрительных пакетов экс-президентам США Клинтону и Обаме, а также другим политическим деятелям, назвав это проявлением терроризма.

Ранее стало известно, что в офис Хиллари Клинтон и офис бывшего президента США Барака Обамы прислали взрывные устройства, а в офис телеканала CNN пришел подозрительный пакет.

Позже, работники правоохранительных органов подтвердили, что в офисе CNN была взрывчатка.

23 октября известному финансисту, основателю фонда "Открытое общество", Джорджу Соросу подложили взрывчатку в почтовый ящик.

Темы: США
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