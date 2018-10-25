Полиция США: у пакетов с бомбами, вероятно, был один отправитель
Присланные по почте пакеты с самодельными взрывными устройствами, вероятно, имеют одного отправителя.
Об этом сообщил представитель контртеррористического управления полиции Нью-Йорка Джон Миллер, пишет Радио Свобода.
Он уточнил, что речь идет о пакетах, присланных экс-президенту США Бараку Обаме, бывшему государственному секретарю Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и в здание, где работает телеканал CNN (пакет поступил на имя бывшего главы Центрального разведывательного управления Джона Бреннана).
Миллер отметил, что все устройства выглядят как самодельные бомбы.
На данный момент никто не арестован.
Администрация Дональда Трампа категорически осудила закладку взрывных устройств и отправку подозрительных пакетов экс-президентам США Клинтону и Обаме, а также другим политическим деятелям, назвав это проявлением терроризма.
Ранее стало известно, что в офис Хиллари Клинтон и офис бывшего президента США Барака Обамы прислали взрывные устройства, а в офис телеканала CNN пришел подозрительный пакет.
Позже, работники правоохранительных органов подтвердили, что в офисе CNN была взрывчатка.
23 октября известному финансисту, основателю фонда "Открытое общество", Джорджу Соросу подложили взрывчатку в почтовый ящик.