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Бомбу поштою відправили ще одній представниці Демократичної партії США

Четвер, 25 жовтня 2018, 07:21

У ФБР підтвердили, що конгресвумен Максін Уотерс також були адресовані 2 пакети зовні схожі на ті, які були відправлені іншим представникам Демократичної партії США.

Про це пише CNN.

"На додаток до п'яти пакетів, згаданих в нашій попередній заяві, ми тепер підтвердили два додаткових пакета, обидва адресовані представниці Максін Уотерс, які схожі за зовнішнім виглядом", -  заявили в ФБР.

Окремий пакет, адресований Уотерс, був попередньо перехоплений в сортувальному відділі пошти Конгресу за межами Вашингтона.

Пізніше в середу представниця Бюро алкоголю, тютюну і вибухових речовин Джинджер Колбрун сказала, що другий пакет, адресований Уотерс, був знайдений на пошті в Лос-Анджелесі.

За її словами, пакет відповідає опису тих, які були відправлені CNN і іншим представникам Демократичної партії.

Як повідомлялось, адміністрація Дональда Трампа категорично засудила закладання вибухових пристроїв і відправку підозрілих пакетів екс-президентам США Клінтону і Обамі, а також іншим політичним діячам, назвавши це проявом тероризму.

Раніше стало відомо, що до офісу Гілларі Клінтон і офісу колишнього президента США Барака Обами надіслали вибухові пристрої, а в офіс телеканалу CNN прийшов підозрілий пакунок.

Пізніше, працівники правоохоронних органів підтвердили, що в офісі CNN була вибухівка.

23 жовтня відомому фінансисту, засновнику фонду "Відкрите суспільство", Джорджу Соросу підклали вибухівку в поштову скриньку.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАтероризм
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