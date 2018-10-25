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Бомбу по почте отправили еще одной представительнице Демократической партии США

Четверг, 25 октября 2018, 07:21

В ФБР подтвердили, что конгрессвумен Максин Уотерс также были адресованы 2 пакета внешне похожие на те, которые были отправлены другим представителям Демократической партии США.

Об этом пишет CNN.

"В дополнение к пяти пакетам, упомянутым в нашем предыдущем заявлении, мы теперь подтвердили два дополнительных пакета, оба адресованные представительнице Максин Уотерс, которые похожи по внешнему виду", -  заявили в ФБР.

Отдельный пакет, адресованный Уотерс, был предварительно перехвачен в сортировочном отделе почты Конгресса за пределами Вашингтона.

Позже в среду представитель Бюро алкоголя, табака и взрывчатых веществ Джинджер Колбрун сказала, что второй пакет, адресованный Уотерс, был найден на почте в Лос-Анджелесе.

По ее словам, пакет соответствует описанию тех, которые были отправлены CNN и другим представителям Демократической партии.

Как сообщалось, администрация Дональда Трампа категорически осудила закладку взрывных устройств и отправку подозрительных пакетов экс-президентам США Клинтону и Обаме, а также другим политическим деятелям, назвав это проявлением терроризма.

Ранее стало известно, что в офис Хиллари Клинтон и офис бывшего президента США Барака Обамы прислали взрывные устройства, а в офис телеканала CNN пришел подозрительный пакет.

Позже, работники правоохранительных органов подтвердили, что в офисе CNN была взрывчатка.

23 октября известному финансисту, основателю фонда "Открытое общество", Джорджу Соросу подложили взрывчатку в почтовый ящик.

Темы: СШАтерроризм
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