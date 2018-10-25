У МЗС Білорусі слова Клімкіна про небезпеку для українців назвали "жахастиками"

У міністерстві закордонних справ Білорусі вважають, що заяви глави МЗС України Павла Клімкіна про небезпеку перебування українців у Білорусі не відповідають дійсності.

Про це сказав начальник управління інформації та цифрової дипломатії - прес-секретар МЗС Анатолій Глаз на брифінгу в четвер у Мінську, передає білоруський "Інтерфакс".

"Немає сенсу коментувати цю, м'яко кажучи, небилицю. Давайте запитаємо у 160 тисяч українських біженців, які прибули в нашу країну, де їм безпечніше жити. Або у 1,5 мільйона українських громадян, які відвідали Білорусь", – заявив Глаз.

За його словами, у МЗС Білорусі "складається враження, що українські колеги перебудувалися на мислення виключно військовими категоріями, в тому числі і щодо свого найближчого сусіда - Республіки Білорусь".

"Буквально вчора у Відні вони намалювали страшилки про якісь танкові армади, нападників на Україну з території Білорусі", - зазначив представник білоруського зовнішньополітичного відомства.

У той же час Глаз нагадав, що президент Білорусі Олександр Лукашенко "неодноразово говорив, що звідси Україну можуть окупувати тільки армади білоруських тракторів і комбайнів".

На думку білоруського дипломата, одночасно у "пана міністра (Клімкіна) з'явився жахастик про якісь небезпеки для українців у Білорусі".

Як повідомлялося, Клімкін в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolitа заявив, що історії затримань українських громадян в Білорусі та передачі їх Росії свідчать про те, що перебування українців у цій країні може становити небезпеку.

"Це свідчить, що перебування громадян України на території Білорусі є потенційно небезпечним, і про це ми будемо говорити з Мінськом", – сказав Клімкін.

Раніше 25 жовтня стало відомо, що білоруська міліція затримувала українського журналіста Миколу Балабана, який приїхав на форум в Мінськ.

Як повідомлялось, у Білорусі викрали та вивезли до Росії сина українського військового Павла Гриба. Російські слідчі інкримінують йому "схиляння до теракту", Гриб обвинувачень не визнає.

Крім цього Верховний суд Білорусі засудив українського журналіста Павла Шаройка до більш ніж восьми років позбавлення волі, звинувативши у шпигунстві.