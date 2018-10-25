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В МИД Беларуси слова Климкина об опасностях для украинцев назвали "ужастиками"

Четверг, 25 октября 2018, 13:28

В министерстве иностранных дел Беларуси считают не соответствующими действительности заявления главы МИД Украины Павла Климкина о небезопасности пребывания украинцев в Беларуси.

Об этом сказал начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз на брифинге в четверг в Минске, передает белорусский "Интерфакс".

"Нет смысла комментировать эту, мягко говоря, небылицу. Давайте спросим у 160 тысяч украинских беженцев, которые прибыли в нашу страну, где им безопасней жить. Или у 1,5 миллиона украинских граждан, которые посетили Беларусь", – заявил Глаз.

По его словам, у МИД Беларуси "складывается впечатление, что украинские коллеги перестроились на мышление исключительно военными категориями, в том числе и в отношении своего самого близкого соседа - Республики Беларусь".

"Буквально вчера в Вене они нарисовали страшилки о неких танковых армадах, нападающих на Украину с территории Беларуси", – отметил представитель белорусского внешнеполитического ведомства.

В то же время Глаз напомнил, что президент Беларуси "неоднократно говорил, что отсюда их могут оккупировать только армады белорусских тракторов и комбайнов".

По мнению белорусского дипломата, одновременно у "господина министра (Климкина) появился ужастик о неких опасностях для украинцев в Беларуси".

Как сообщалось, Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolitа заявил, что истории задержаний украинских граждан в Беларуси и передачи их России свидетельствуют о том, что пребывание украинцев в этой стране может представлять опасность.

"Это свидетельствует, что пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском", – сказал Климкин.

Ранее 25 октября стало известно, что белорусская милиция задерживала украинского журналиста Николая Балабана, который приехал на форум в Минск.

Как сообщалось, в Беларуси похитили и вывезли в Россию сына украинского военного Павла Гриба. Российские следователи инкриминируют ему "склонение к теракту", Гриб обвинений не признает.

Кроме этого Верховный суд Беларуси приговорил украинского журналиста Павла Шаройко к более чем восьми годам лишения свободы, обвинив в шпионаже.

Темы: Беларусьправа человека
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