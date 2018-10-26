Заступниця голови Ощадбанку внесла 7 млн застави і вийшла з-під варти

Заступниця голови правління Ощадбанку Ірина Земцова, яку підозрюють у причетності до заволодіння 20 мільйонами доларів держбанку і якій суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, внесла заставу у 7 мільйонів гривень.

Про це "Українській правді" розповів прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентин Мусіяка.

За його словами, Земцова внесла всю суму застави через кілька годин після рішення суду, 25 жовтня.

"Вона дуже переймалася, що це непідйомна сума для неї, але внесла її за кілька годин після рішення суду", - сказав прокурор САП.

Як повідомлялося, 25 жовтня Солом'янський райсуд взяв під варту заступницю голови правління Ощадбанку Ірину Земцову, яку підозрюють у причетності до заволодіння 20 мільйонами доларів держбанку, а також ще чотирьох фігурантів справи.

Також суд обрав запобіжний захід синові народного депутата Станіслава Березкіна Максиму у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 5 мільйонів гривень, хоча антикорупцыйна прокуратура просила для нього заставу у 150 мільйонів.

Як повідомлялося, у справі про привласнення коштів державного "Ощадбанку" правоохоронці затримали сина народного депутата Станіслава Березкіна Максима.

Раніше НАБУ і САП повідомили, що розслідують заволодіння 20 мільйонами доларів США державного банку, організоване народним депутатом.

У САП пообіцяли найближчим часом направити до ГПУ подання на зняття недоторканності з нардепа.