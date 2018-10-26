Заместитель главы Ощадбанка внесла 7 млн ​​залога и вышла из-под стражи

Заместитель главы правления Ощадбанка Ирина Земцова, которую подозревают в причастности к завладению 20 миллионами долларов госбанка и которой суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, внесла залог в 7 миллионов гривен.

Об этом "Украинской правде" рассказал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка.

По его словам, Земцова внесла всю сумму залога через несколько часов после решения суда, 25 октября.

"Она очень переживала, что это неподъемная сумма для нее, но внесла ее через несколько часов после решения суда", - сказал прокурор САП.

Как сообщалось, 25 октября Соломенский райсуд взял под стражу заместителя главы правления Ощадбанка Ирину Земцову, которую подозревают в причастности к завладению 20 миллионами долларов госбанка, а также еще четырех фигурантов дела.

Также суд избрал меру пресечения сыну народного депутата Станислава Березкина Максиму в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 5 миллионов гривен, хотя антикоррупционная прокуратура просила для него залог в 150 миллионов.

Как сообщалось, по делу о присвоении средств государственного "Ощадбанка" правоохранители задержали сына народного депутата Станислава Березкина Максима.

Ранее НАБУ и САП сообщили, что расследуют завладение 20 миллионами долларов США государственного банка, организованное народным депутатом.

В САП пообещали в ближайшее время направить в ГПУ представление на снятие неприкосновенности с нардепа.