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За сына нардепа Березкина и еще 5 арестованных уже внесли залоги

Пятница, 26 октября 2018, 13:03
За сына нардепа Березкина и еще 5 арестованных уже внесли залоги

За пятерых арестованных по делу о завладении 20 миллионами долларов США госбанка "Ощадбанк" внесли залог.

Об этом говорится в письме юридической компании "EQUITY", которое есть в распоряжении "Украинской правды".

"26 октября 2018, соответствующие суммы залогов уже оплачены. Мы ожидаем, что клиенты компании выйдут на свободу уже в ближайшее время", - говорится в письме.

В то же время в письме адвокаты заявили, что добились уменьшения залогов 6 своим подзащитным: руководителю ЗАО "Креатив", двум работникам ПАО "Креатив Групп", бывшему главному бухгалтеру Группы компаний "Креатив", бывшему директору ООО "ЗМЖ", бывшему акционеру группы компаний "Креатив" Максиму Березкину.

Как удалось установить УП, дело идет о руководителе ЗАО "Креатив" - Александре Бойко, двух работниках - Оксане Сикорской и Виталии Пустовите, бывшем главном бухгалтере Татьяне Слюсаренко, бывшем директоре ООО "ЗМЖ" Сергее Тимченко.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Ирина Земцова, которую была арестована по этому делу, внесла залог в 7 млн гривен.

Всего по этому делу были арестованы 10 человек.

Как известно, 25 октября Соломенский райсуд взял под стражу заместительницу председателя правления Сбербанка Ирину Земцову, которую подозревают в причастности к завладению 20 миллионами долларов госбанка, а также еще четырех фигурантов дела.

Также суд избрал меру пресечения сыну народного депутата Станислава Березкина Максиму в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 5 млн гривен, хотя антикорупционная прокуратура просила для него залог в 15 млн.

Как сообщалось, по делу о присвоении средств государственного "Ощадбанка" правоохранители задержали сына народного депутата Станислава Березкина Максима.

Ранее НАБУ и САП сообщили, что расследуют завладение 20 миллионами долларов США государственного банка, организованное народным депутатом.

В САП пообещали в ближайшее время направить в ГПУ представление на снятие неприкосновенности с нардепа.

Украинская правда

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Темы: банкисуд
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