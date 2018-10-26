Україна заборонила в'їзд 3 російським чиновникам, які приїжджали "ділити" Азов

Трьом чиновникам Росрибальства, які брали участь в українсько-російській комісії з питань рибальства в Азовському морі, на 3 роки заборонили в'їзд в Україну.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на речника Держприкордонслужби Олега Слободяна.

"Дійсно, вчора під час оформлення вильоту рейсом на Стамбул в аеропорту "Бориспіль" прикордонники заборонили в'їзд голові цієї комісії Ігорю Рульову і ще двом учасникам комісії з РФ терміном на три роки", - сказав він.

За словами Слободяна, чиновники більше не заперечували відвідування анексованого Криму.

Нагадаємо, раніше нардеп Рефат Чубаров заявив, що робота російсько-української комісії з питань рибальства на Азовському морі, яка проходила під Києвом, має бути негайно припинена, а представники РФ повинні залишити Україну, оскільки три представники російської делегації порушували українські закони і відвідували окупований Крим.

У Держприкордонслужбі України заявили, що під час співбесіди жоден з членів російської делегації не повідомив про відвідування окупованого Криму.

У свою чергу заступник голови Держагентства рибного господарства України Андрій Кравченко заявив, що без поділу квот з росіянами українці не зможуть рибалити на Азові.

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