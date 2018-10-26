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Украина запретила въезд 3 российским чиновникам, которые приезжали "делить" Азов

Пятница, 26 октября 2018, 13:59

Трем чиновникам Росрыболовства, принимавшим участие в украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, на 3 года запретили въезд в Украину.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна.

"Действительно, вчера во время оформления вылета рейсом на Стамбул в аэропорту "Борисполь" пограничники запретили въезд главе этой комиссии Игорю Рулеву и еще двум участникам комиссии из РФ сроком на три года", – сказал он.

По словам Слободяна, чиновники больше не отрицали посещения аннексированного Крыма.

Напомним, ранее нардеп Рефат Чубаров заявил, что работа российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которая проходила под Киевом, должна быть немедленно прекращена, а представители РФ должны покинуть Украину, поскольку три представителя российской делегации нарушали украинские законы и посещали оккупированный Крым.

В Госпогранслужбе Украины заявили, что во время собеседования ни один из членов российской делегации не сообщил о посещении оккупированного Крыма.

В свою очередь заместитель главы Госагентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко заявил, что без разделения квот с россиянами украинцы не смогут рыбачить на Азове.

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Темы: УкраинаРосcияПограничная службаАзовское море
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