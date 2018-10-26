Розкрадання в Ощадбанку: син Березкіна та ще кілька підозрюваних вийшли з-під варти

7220 переглядів
П'ятниця, 26 жовтня 2018, 19:57

Юридична компанія заявила, що син нардепа Станіслава Березкіна Максим вийшов з ізолятору тимчасового тримання, крім того, ізолятор полишили ще кілька посадових осіб "Креативу".

Про це йдеться у прес-релізі юркомпанії EQUITY, адвокати якої представляли інтереси Березкіна в суді.

"Сьогодні, 26 жовтня 2018 року, о 16:30 колишній акціонер групи компаній "Креатив" Максим Березкін залишив ізолятор тимчасового тримання", - зазначила юридична компанія.

Крім того, за даними адвокатів, станом на 18:00 колишній головний бухгалтер "Креатив" та двоє працівників ПАТ "Креатив Груп" також залишили слідчий ізолятор.

О 18:20 на волю вийшов і екс-керівник ЗАТ "Креатив".

"Станом на 18:50 залишило ізолятори шестеро колишніх власників та посадових осіб групи компаній "Креатив", захист яких здійснює юридична компанія", - йдеться у прес-релізі.

Раніше стало відомо, що за п’ятьох арештованих у справі про заволодіння 20 мільйонами доларів в Ощадбанку внесли заставу.

25 жовтня Солом'янський райсуд взяв під варту заступницю голови правління Ощадбанку Ірину Земцову, яку підозрюють у причетності до заволодіння 20 мільйонами доларів держбанку, а також ще чотирьох фігурантів справи.

Всього у цій справі було арештовано 10 людей.

НАБУ та САП повідомили, що розслідують заволодіння 20 мільйонами доларів США державного Ощадбанку, організоване народним депутатом.

У САП пообіцяли найближчим часом направити до ГПУ подання на зняття недоторканності з нардепа.

Українська правда
Теми: банки суд
powered by lun.ua
По темі
За сина нардепа Березкіна і ще 5 арештованих уже внесли застави 26 жовтня 2018, 13:03
Заступниця голови Ощадбанку внесла 7 млн застави і вийшла з-під варти 26 жовтня 2018, 11:08
Сина нардепа Березкіна арештували з заставою у 5 млн. САП просила 150 млн 26 жовтня 2018, 10:50
Усі новини
Головні новини
Гройсман пообіцяв зберегти доставку пенсій Укрпоштою
Головні новини дня – за 60 секунд
Бомби для топ-політиків США: перший затриманий - прихильник Трампа
Розкрадання в Ощадбанку: син Березкіна та ще кілька підозрюваних вийшли з-під варти
Усі новини
Фото

В Британії визначили найкращі астрофото 2018

здоров'я

Що робити, коли нежить застав зненацька?