Хищения в Ощадбанке: сын Березкина и еще несколько подозреваемых вышли из-под стражи

Юридическая компания заявила, что сын нардепа Станислава Березкина Максим вышел из изолятора временного содержания, кроме него изолятор покинули вышли еще несколько должностных лиц "Креатива".

Об этом говорится в пресс-релизе юркомпании EQUITY, адвокаты которой представляли интересы Березкина в суде.

"Сегодня, 26 октября 2018 года, в 16:30 бывший акционер группы компаний "Креатив" Максим Березкин покинул изолятор временного содержания", - отметила юридическая компания.

Кроме того, по данным адвокатов, по состоянию на 18:00 бывший главный бухгалтер "Креатив" и двое работников ОАО "Креатив Групп" также покинули следственный изолятор.

В 18:20 на свободу вышел и экс-руководитель ЗАО "Креатив".

"По состоянию на 18:50 вышли из изоляторов шесть бывших владельцев и должностных лиц группы компаний "Креатив", защита которых осуществляет юридическая компания", - говорится в пресс-релизе.

Ранее стало известно, что за пятерых арестованных по делу о завладении 20 миллионами долларов в Ощадбанке внесли залог.

25 октября Соломенский райсуд взял под стражу заместительницу председателя правления Сбербанка Ирину Земцову, которую подозревают в причастности к завладению 20 миллионами долларов госбанка, а также еще четырех фигурантов дела.

Всего по этому делу были арестованы 10 человек.

НАБУ и САП сообщили, что расследуют завладение 20 миллионами долларов США государственного банка, организованное народным депутатом.

В САП пообещали в ближайшее время направить в ГПУ представление на снятие неприкосновенности с нардепа.