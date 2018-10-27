Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Овець, яких намагалися врятувати зоозахисники, повезли на утилізацію

Субота, 27 жовтня 2018, 13:22
Овець, яких намагалися врятувати зоозахисники, повезли на утилізацію
Думська

Фура з декількома сотнями овець у суботу вдень вирушила з порту Чорноморська Одеської області до Вінницької області для утилізації тварин.

Як пише "Думська", зоозахисники мають намір супроводжувати вантажівку і контролювати весь процес в надії врятувати хоча б малу частину отари.

"Вночі небайдужі громадяни намагалися погодувати овець овочами, закупленими в усіх довколишніх магазинах, і напоїти водою з пляшок, але не до всіх тварин можна дотягнутися. Крім того, невідомі в захисних костюмах намагалися чимось обприскати фуру, а коли активісти почали ставити питання, - втекли", - пише видання.

Разом з тим, у понеділок зоозахисники мають намір пікетувати будівлю Держпродспоживслужби в Києві.

"В понеділок, 29 жовтня о 9:00 пікетуємо Держпродспоживслужбу (вул. Бориса Грінченка, 1) в Києві. Саме ця установа прийняла рішення про вбивство 300 овець в порту Чорноморська. До того тварини два тижні провели без доступу до їжі та води", - йдеться на сторінці UAnimals у Facebook.

Раніше повідомлялося, що у морському порту Чорноморська на Одещині два тижні стоїть трирівнева фура з 300 помираючими вівцями.  

Як повідомила Держпродспоживчслужба, овець уб’ють на спецмайданчику.

За словами речника Одеської митниці Олени Гусєвої, знищити тварин законно – під ветконтролем – можна лише на спеціальному полігоні у Вінниці. 

У п'ятницю ввечері зоозахисники заблокували фуру з вівцями на одеській митниці.

Українська правда
Теми: Одеська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Одеська область
Ворог вночі атакував Одещину: ППО знищила 3 "Шахеди", зруйновано ангар із зерном
Повітряники попередили про загрозу ворожих безпілотників для Одещини
Міноборони РФ заявило, нібито в Одесі готували "теракти проти Росії"
Останні новини
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
Усі новини...
Реклама: