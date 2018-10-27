Овець, яких намагалися врятувати зоозахисники, повезли на утилізацію

Фура з декількома сотнями овець у суботу вдень вирушила з порту Чорноморська Одеської області до Вінницької області для утилізації тварин.

Як пише "Думська", зоозахисники мають намір супроводжувати вантажівку і контролювати весь процес в надії врятувати хоча б малу частину отари.

"Вночі небайдужі громадяни намагалися погодувати овець овочами, закупленими в усіх довколишніх магазинах, і напоїти водою з пляшок, але не до всіх тварин можна дотягнутися. Крім того, невідомі в захисних костюмах намагалися чимось обприскати фуру, а коли активісти почали ставити питання, - втекли", - пише видання.

Разом з тим, у понеділок зоозахисники мають намір пікетувати будівлю Держпродспоживслужби в Києві.

"В понеділок, 29 жовтня о 9:00 пікетуємо Держпродспоживслужбу (вул. Бориса Грінченка, 1) в Києві. Саме ця установа прийняла рішення про вбивство 300 овець в порту Чорноморська. До того тварини два тижні провели без доступу до їжі та води", - йдеться на сторінці UAnimals у Facebook.

Раніше повідомлялося, що у морському порту Чорноморська на Одещині два тижні стоїть трирівнева фура з 300 помираючими вівцями.

Як повідомила Держпродспоживчслужба, овець уб’ють на спецмайданчику.

За словами речника Одеської митниці Олени Гусєвої, знищити тварин законно – під ветконтролем – можна лише на спеціальному полігоні у Вінниці.

У п'ятницю ввечері зоозахисники заблокували фуру з вівцями на одеській митниці.