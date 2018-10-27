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Овец, которых пытались спасти зоозащитники, повезли на утилизацию

Суббота, 27 октября 2018, 13:22
Овец, которых пытались спасти зоозащитники, повезли на утилизацию
Думская

Фура с несколькими сотнями овец в субботу днем отправилась из порта Черноморска в Винницкую область для утилизации животных.

Как пишет "Думская", зоозащитники намерены сопровождать грузовик и контролировать весь процесс в надежде спасти хотя бы малую часть отары.

"Ночью неравнодушные граждане пытались покормить овец овощами, закупленными во всех близлежащих магазинах, и напоить водой из бутылок, но не до всех животных можно дотянуться. Кроме того, неизвестные в защитных костюмах пытались чем-то опрыскать фуру, а когда активисты начали задавать вопросы, — сбежали", - пишет издание.

Вместе с тем, в понедельник зоозащитники намерены пикетировать здание Госпродпотребслужбы в Киеве.

"В понедельник, 29 октября в 9:00 пикетируем Госпродпотребслужбу (ул. Бориса Гринченко, 1) в Киеве. Именно это учреждение приняло решение об убийстве 300 овец в порту Черноморска. До того животные две недели провели без доступа к пище и воде", - говорится на странице UAnimals в Facebook.

Ранее сообщалось, что в морском порту Черноморска Одесской области две недели стоит трехуровневая фура с 300 умирающими овцами.

Как сообщила Госпродпотребслужба, овец убьют на спецплощадке.

По словам пресс-секретаря Одесской таможни Елены Гусевой, уничтожить животных законно – под ветконтролем – можно только на специальном полигоне в Виннице.

В пятницу вечером зоозащитники заблокировали фуру с овцами на одесской таможне.

Темы: Одесская область
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