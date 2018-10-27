Добродомов вирішив не підтримувати Гриценка, а сам іти в президенти

Позафракційний народний депутат, лідер партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов заявляє про готовність брати участь в якості кандидата на президентських виборах.

Про це він заявив на позачерговому з'їзді партії "Народний контроль" у суботу в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я прийняв для себе надзвичайно складне, але виважене рішення: я готовий взяти участь у президентській кампанії. Я щиро сподіваюся на вашу підтримку цього рішення і вірю в нашу спільну роботу заради перемоги", - сказав він.

Добродомов зазначив, що в травні нинішнього року його партія була "драйвером" об'єднання опозиційних демократичних сил.

"Ми виступали за те, щоб усі свідомі демократичні сили, які не перебувають під впливом олігархічних кланів, відставили в сторону особисті амбіції, об'єдналися разом, щоб визначити єдиного кандидата в президенти і щоб в новій демократичній об'єднаній партії піти на парламентські вибори і отримати більшість" , - сказав лідер партії.

Добродомов нагадав, що "Народний контроль" виступив ініціатором створення платформи "Народна довіра".

"На жаль, принципи цієї платформи були зруйновані з першого дня, коли Анатолій Гриценко себе відразу оголосив кандидатом у президенти, коли лідери політичних сил - ми їх бачили на цій платформі - вирішили, що їх особисті амбіції важливіші, коли, натягнувши маску нових, вони діють старими методами... Платформа не склалася на сьогоднішній день", - сказав нардеп.

Добродомов підкреслив, що її мета не зводилася до того, щоб змінити лише президента.

Як повідомлялося, у травні було оголошено про створення партіями "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка та "Народний контроль" Дмитра Добродомова спільної політичної платформи "Народна довіра".

Читайте також:

"Народний контроль" Добродомова: партія під прикриттям