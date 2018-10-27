Добродомов решил не поддерживать Гриценко, а сам идти в президенты

Внефракционный народный депутат, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов заявляет о готовности участвовать в качестве кандидата на президентских выборах.

Об этом он заявил на внеочередном съезде партии "Народный контроль" в субботу в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я принял для себя чрезвычайно сложное, но взвешенное решение: я готов принять участие в президентской кампании. Я искренне надеюсь на вашу поддержку этого решения и верю в нашу совместную работу ради победы", - сказал он.

Добродомов отметил, что в мае нынешнего года его партия была "драйвером" объединения оппозиционных демократических сил.

"Мы выступали за то, чтобы все сознательные демократические силы, которые не пребывают под влиянием олигархических кланов, отставили в сторону личные амбиции, объединились вместе, чтобы определить единого кандидата в президенты и чтобы в новой демократической объединенной партии пойти на парламентские выборы и получить большинство", - сказал лидер партии.

Добродомов напомнил, что "Народный контроль" выступил инициатором создания платформы "Народное доверие".

"К сожалению, принципы этой платформы были разрушены с первого дня, когда Анатолий Гриценко себя сразу объявил кандидатом в президенты, когда лидеры политических сил – мы их видели на этой платформе - решили, что их личные амбиции важнее, когда, натянув маску новых, они действуют старыми методами…Платформа не сложилась на сегодняшний день", - сказал нардеп.

Добродомов подчеркнул, что ее цель не сводилась к тому, чтобы сменить лишь президента.

Как сообщалось, в мае было объявлено о создании партиями "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и "Народный контроль" Дмитрия Добродомова общей политической платформы "Народное доверие".

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