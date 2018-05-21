Партії Гриценка і Добродомова створять платформу "Народна довіра"

Партії "Народний контроль" Дмитра Добродомова та "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка створять спільну політичну платформу "Народна довіра".

Про це повідомив Дмитро Добродомов у Facebook.

"Демократична опозиція створює спільну політичну платформу. Щойно на зустрічі зі львів’янами разом з Анатолієм Гриценком оголосили про об'єднання зусиль", - написав нардеп.

За його словами, це об'єднання не означає вливання однієї партії в іншу.

"Ми маємо наміри показати єдиного кандидата в президенти та його команду з претендентами на п’ять ключових посад. Це люди, що формують політику держави: глава СБУ, міністр оборони, голова Нацбанку, міністр закордонних справ та генпрокурор", - заявив Добродомов.

21 травня Анатолій Гриценко заявив, що президент Петро Порошенко спланував і дав команду розпочати проти нього спецоперацію.

Раніше повідомлялося, що, згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, якби вибори президента України відбувалися в середині квітня 2018 року і в них брали участь Святослав Вакарчук і Володимир Зеленський, то в першому турі найбільше голосів отримала б Юлія Тимошенко.

Так, за Тимошенко проголосували б 16,1% серед тих, хто збирається голосувати і визначився.

Далі йдуть – Анатолій Гриценко (12,7%), Олег Ляшко та Петро Порошенко (по 12,2%), Володимир Зеленський (10,8%) і Святослав Вакарчук (9,6%).

Також повідомлялося, що серед громадсько-політичних діячів найкраще ставлення серед населення України мають шоумен Володимир Зеленський та співак Святослав Вакарчук.

До Зеленського позитивно ставляться 40% опитаних, нейтрально – 41% і негативно – 11%, до Вакарчука позитивно – 38%, нейтрально – 42%, негативно – 12%.

Позитивний баланс ставлення також має Анатолій Гриценко (позитивно – 24%, нейтрально – 37%, негативно – 21%).