У Москві сплюндрували меморіал біля будинку, де жив Нємцов

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Субота, 27 жовтня 2018, 17:33

У Москві невідомі сплюндрували народний меморіал біля будинку на Малій Ординці, де жив опозиціонер Борис Нємцов.

Як повідомила член руху "Солідарність" Надія Мітюшкіна, з меморіалу невідомі забрали усі квіти й портрети політика.

У березні на будинку, де проживав опозиціонер, офіційно встановили пам'ятну табличку. Соратники Нємцова кілька разів вже встановлювали таблички з ім'ям Нємцова на будинок, однак прокремлівські активісти їх зривали. 

Народний меморіал Нємцова також розташований на Великому Москворецькому мосту, де політик був застрелений 27 лютого 2015 року.

Активісти, які чергують біля меморіалу "Нємцов міст", неодноразово скаржилися на дії поліції і комунальних служб, які забирають квіти і портрети політика.  

Теми: Нємцов Росія
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