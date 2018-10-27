В Москве осквернили мемориал возле дома, где жил Немцов

В Москве неизвестные осквернили народный мемориал возле дома на Малой Ордынке, где жил оппозиционер Борис Немцов.

Как сообщила член движения "Солидарность" Надежда Митюшкина, с мемориала неизвестные убрали все цветы и портреты политика.

В марте на доме, где проживал оппозиционер, официально установили памятную табличку. Соратники Немцова несколько раз уже устанавливали таблички с именем Немцова на дом, однако прокремлевские активисты их срывали.

Народный мемориал Немцова также расположен на Большом Москворецком мосту, где политик был застрелен 27 февраля 2015 года.

Активисты, которые дежурят у мемориала "Немцов мост", неоднократно жаловались на действия полиции и коммунальных служб, которые убирают цветы и портреты политика.