Нападнику на синагогу у Піттсбурзі висунули звинувачення за 29 пунктами

Роберту Бауерсу, який влаштував стрілянину у синагозі Піттсбурга (11 загиблих), висунуті звинувачення за 29 кримінальними статтями федерального законодавства.

Про це заявили у Мін'юсті США, передає CBS.

"Звинувачення стосуються 11 статей про перешкоджання виконанню релігійного культу через вбивство віруючих та 11 статей про використання вогнепальної зброї для скоєння вбивства", - йдеться у повідомленні.

Також йдеться про 4 статті за нанесення тілесних ушкоджень співробітникам правопорядку і три статті про насильницькі дії із застосуванням вогнепальної зброї.

Перед цим генпрокурор США Джефф Сешнс допустив, що за сукупністю можливих звинувачень нападнику може загрожувати смертна кара.

Нагадаємо, стрілянина у синагозі Піттсбурга (штат Пенсильванія, США) сталася 27 жовтня: спочатку повідомлялось, що внаслідок інциденту загинули щонайменше 8 людей.

Пізніше кількість загиблих зросла до 11.

Американські ЗМІ повідомляють, що дописи у соцмережах особи з ім'ям затриманого - 46-річного Роберта Бауерса - вказують на його неонацистські погляди та ненависть до євреїв. Бауерс також критикував президента США Дональда Трампа, який на його думку "контролюється євреями".

Трамп заявив, що зловмисник, який розстріляв людей у синагозі у Піттсбурзі, заслуговує на смертний вирок.

Також він заявив про необхідність переглянути законодавство США у питанні смертної кари.

При цьому президент США відзначив, що трагедії у Піттсбурзі могла би зарадити наявність озброєної охорони на місці.