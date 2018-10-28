Нападнику на синагогу у Піттсбурзі висунули звинувачення за 29 пунктами
Роберту Бауерсу, який влаштував стрілянину у синагозі Піттсбурга (11 загиблих), висунуті звинувачення за 29 кримінальними статтями федерального законодавства.
Про це заявили у Мін'юсті США, передає CBS.
"Звинувачення стосуються 11 статей про перешкоджання виконанню релігійного культу через вбивство віруючих та 11 статей про використання вогнепальної зброї для скоєння вбивства", - йдеться у повідомленні.
Також йдеться про 4 статті за нанесення тілесних ушкоджень співробітникам правопорядку і три статті про насильницькі дії із застосуванням вогнепальної зброї.
Перед цим генпрокурор США Джефф Сешнс допустив, що за сукупністю можливих звинувачень нападнику може загрожувати смертна кара.
Нагадаємо, стрілянина у синагозі Піттсбурга (штат Пенсильванія, США) сталася 27 жовтня: спочатку повідомлялось, що внаслідок інциденту загинули щонайменше 8 людей.
Пізніше кількість загиблих зросла до 11.
Американські ЗМІ повідомляють, що дописи у соцмережах особи з ім'ям затриманого - 46-річного Роберта Бауерса - вказують на його неонацистські погляди та ненависть до євреїв. Бауерс також критикував президента США Дональда Трампа, який на його думку "контролюється євреями".
Трамп заявив, що зловмисник, який розстріляв людей у синагозі у Піттсбурзі, заслуговує на смертний вирок.
Також він заявив про необхідність переглянути законодавство США у питанні смертної кари.
При цьому президент США відзначив, що трагедії у Піттсбурзі могла би зарадити наявність озброєної охорони на місці.