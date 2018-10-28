Нападавшему на синагогу в Питтсбурге предъявлены обвинения по 29 пунктам

Роберту Бауэрсу, который устроил стрельбу в синагоге Питтсбурга (11 погибших), предъявлены обвинения по 29 уголовным статьям федерального законодательства.

Об этом заявили в Минюсте США, передает CBS.

"Обвинения касаются 11 статей о препятствовании выполнению религиозного культа через убийство верующих и 11 статей об использовании огнестрельного оружия для совершения убийства", - говорится в сообщении.

Также речь идет о 4 статьях за нанесение телесных повреждений сотрудникам правопорядка и 3 статьяз о насильственных действиях с применением огнестрельного оружия.

Перед этим генпрокурор США Джефф Сешнс допустил, что по совокупности возможных обвинений нападавшему может грозить смертная казнь.

Напомним, стрельба в синагоге Питтсбурга (штат Пенсильвания, США) произошла 27 октября: сначала сообщалось, что в результате инцидента погибли по меньшей мере 8 человек.

Позже количетсво погибших возросло до 11 человек.

Американские СМИ сообщают, что посты в соцсетях лица с именем задержанного - 46-летнего Роберта Бауэрса - указывают на его неонацистские взгляды и ненависть к евреям. Бауэрс также критиковал президента США Дональда Трампа, который по его мнению "контролируется евреями".

Трамп заявил, что злоумышленник, который расстрелял людей в синагоге в Питтсбурге, заслуживает смертного приговора.

Также он заявил о необходимости пересмотреть законодательство США в вопросе смертной казни.

При этом президент США отметил, что трагедии в Питтсбурге могла бы предупредить наличие вооруженной охраны на месте.