Нігерійські пірати захопили ще один корабель з українцем на борту

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Понеділок, 29 жовтня 2018, 15:16

Пірати захопили біля берегів Нігерії судно "Pomerania Sky", на борту були 8 поляків, 2 філіппінці та українець.

Під 4 ранку в суботу, 27 жовтня, за 60 миль від узбережжя до судна наблизилися два моторних човни – і викрадачі зайшли на борт, повідомляє RMF FM.

"Poland in English" уточнює склад захопленого екіпажу, що плив із Анголи до нігерійського порту Омме.

 

Міністерство закордонних справ Польщі звернулося до судновласника, аби уточнити громадянство 11 членів екіпажу, але не розголошує деталі.

Судновласник запевнив, що підтримує контакт із родинами моряків.

 
Pomerania Sky

Аналогічна ситуація була наприкінці серпня, коли пірати напали на швейцарський контейнерний корабель біля узбережжя Нігерії та викрали 12 людей екіпажу.

Усіх їх звільнили нещодавно. Українець Валерій Зубицький, який був серед викрадених членів екіпажу MV Glarus, 30 жовтня має повернутися додому в Одесу.

Згідно з доповіддю Міжнародної торгової палати, біля узбережжя Нігерії цього року сталося більше 40 нападів на кораблі.

Олена Рощенко, УП
Теми: пірати
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