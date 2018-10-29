Нигерийские пираты захватили еще один корабль с украинцем на борту

Пираты захватили у берегов Нигерии судно "Pomerania Sky", на борту которого были 8 поляков, 2 филиппинца и украинец.

Около 4 утра в субботу, 27 октября, в 60 милях от побережья к судну подошли две моторных лодки – и похитители зашли на борт, сообщает RMF FM.

"Poland in English" уточняет состав захваченного экипажа, шедшего из Ангела в нигерийский порт Омме.

Министерство иностранных дел Польши обратилось к судовладельцу, чтобы уточнить гражданство 11 членов экипажа, но не разглашает детали.

Судовладелец заверил, что поддерживает контакт с семьями моряков.

Pomerania Sky

Аналогичная ситуация была в конце августа, когда пираты напали на швейцарский контейнерный корабль у побережья Нигерии и похитили 12 человек экипажа.

Всех их освободили недавно. Украинец Валерий Зубицкий, который был среди похищенных членов экипажа MV Glarus, 30 октября должен вернуться домой в Одессу.

Согласно докладу Международной торговой палаты, у побережья Нигерии в этом году произошло более 40 нападений на корабли.