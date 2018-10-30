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У самолета, упавшего в Индонезии, были проблемы с приборами скорости

Вторник, 30 октября 2018, 13:25

Накануне катастрофы пассажирского самолета индонезийской авиакомпании "Lion Air" в его бортовом оборудовании заметили неисправность.

Заместитель главы Национального комитета по безопасности транспорта Хари Сатмико сообщил, что 28 октября у Boeing 737 отметили ненадежность показаний приборов скорости, передает Reuters,

Согласно данным FlightRadar24, в течение первых нескольких минут после вылета из Денпасара (Бали) были необычные перепады высоты и скорости движения воздуха, включая снижение на 875 футов за 27 секунд вместо набора высоты.

Тем не менее, пилоты держали самолет на максимальной высоте 28000 футов по сравнению с 36 000 футов на том же маршруте неделей ранее.

Генеральный директор "Lion Air" Эдуард Сират заявил журналистам, что техническую проблему на рейсе Денпасар – Джакарта решили "в соответствии с процедурой".

Два пассажира воскресного рейса написали в Instagram, что во время полета были проблемы с системой кондиционирования воздуха и освещением кабины, поэтому самолет отправился почти на 3 часа позже.

В Джакарте у инженеров было 6,5 часов для проверки самолета к следующему вылету.

В понедельник через 2-3 минуты после взлета пилот просил о возвращении в аэропорт, а на 13-й минуте полета "Боинг" резко ушел в море – и все 189 человек на борту погибли.

По некоторым данным, среди них были 20 чиновников Министерства финансов Индонезии.

Фотографии, которые некоторые пассажиры успели сделать до столкновения с водой, указывают на то, что им пришлось надеть кислородные маски.

Источники Reuters считают, что данные FlightRadar24 о двух последних полетах могут указывать на проблемы с измерителем давления, который передает информацию о воздушной скорости и высоте.

 
cnbc.com

По последним данным, как пишет IndianExpress со ссылкой на Associated Press, спасатели отправили на идентификацию 26 сумок для тел. Ранее сообщалось, что найдено 10 тел, а еще 14 сумок с останками и мусором передали на берег.

Обломки корабля и личные вещи, включая идентификационные карточки, одежду и сумки, разбросанные в море, теперь раскладывают в аэропорту Джакарты и сортируют в сумки для доказательств.

Эксперты компании Boeing прибудут в Индонезию в среду, чтобы помочь в расследовании катастрофы самолета "Lion Air".

К поисково-спасательной операции сейчас привлечены 800 человек.

Алена Рощенко, УП
Темы: катастрофыавиаИндонезия
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