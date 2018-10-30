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Денісова каже, що моряків "Норду" не обмінювали

Вівторок, 30 жовтня 2018, 16:56

Звільнення українських моряків з-під варти в окупованому Криму не було обміном на затриманих на материку кримських моряків судна "Норд".

Про це йдеться у заяві уповноваженої з прав людини Людмили Денісової на Facebook.

"Моряки судна "Норд", які сьогодні також повернулися в Крим, вільно пересувалися територією України. Їх, на відміну від українців у Криму, ніхто не утримував", – підкреслила Денісова.

Про це також кажуть у Державній прикордонній службі, заявляючи, що повідомлення про обмін не відповідають дійсності, адже всі моряки є громадянами України.

Члени екіпажу "Норд", за словами прикордонників, мали право повернутися додому в Крим, а їхнє пересування не було обмеженим.

"У свою чергу окупаційна сторона в Криму відпустила 7 громадян України… У такий спосіб окупанти намагаються представити ситуацію, як обмін, що відбувся на адмінмежі", – йдеться в повідомленні.

Раніше російська омбудсмен заявила, що сім українських моряків обміняли на сім моряків кримського судна "Норд", який слідував під прапором РФ и який раніше затримали українські прикордонники.

Як повідомлялося, 25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.

Українське судно "ЯМК-0041" затримали 4 травня російські прикордонники в Чорному морі біля мису Тарханкут. У рибалок вилучили кілометри сіток і рибу. Судно і екіпаж з 5 громадян України, доставили на територію анексованого Криму.

Українська правда
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