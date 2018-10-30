Денисова говорит, что моряков "Норда" не обменивали

Освобождение украинских моряков из-под стражи в оккупированном Крыму не было обменом задержанных на материке крымских моряков судна "Норд".

Об этом говорится в заявлении уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой на Facebook.

"Моряки судна "Норд", которые сегодня также вернулись в Крым, свободно передвигались по территории Украины. Их, в отличие от украинцев в ​​Крыму, никто не удерживал", – подчеркнула Денисова.

Об этом также говорят в Государственной пограничной службе, заявляя, что сообщение об обмене не соответствуют действительности, ведь все моряки являются гражданами Украины.

Члены экипажа "Норд", по словам пограничников, имели право вернуться домой в Крым, а их передвижения не было ограничено.

"В свою очередь оккупационная сторона в Крыму отпустила 7 граждан Украины... Таким образом оккупанты пытаются представить ситуацию, как обмен, который состоялся на админмежах", – говорится в сообщении.

Ранее российская омбудсмен заявила, что семь украинских моряков обменяли на семь моряков крымского судна "Норд", который следовал под флагом РФ и который ранее задержали украинские пограничники.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.

Украинское судно "ЯМК-0041" задержали 4 мая российские пограничники в Черном море у мыса Тарханкут. У рыбаков изъяли километра сетей и рыбу. Судно и экипаж из 5 граждан Украины, доставили на территорию аннексированного Крыма.