Дії РФ в Азовському морі підривають міжнародне право - США в ООН

Сполучені Штати назвали агресивні дії Росії в Азовському морі такими, що підривають міжнародне право і порушують суверенітет та територіальну цілісність України.

Про це заявив під час засідання РБ ООН заступник постійного представника США при ООН посол Джонатан Коен, повідомляє "Укрінформ".

"Агресивні дії в Азовському морі, де Росія заважає доступу до українських портів, є порушенням суверенітету й територіальної цілісності, і підривають міжнародне право", - наголосив американський дипломат.

Він підкреслив, що це заважає як процесу переговорів у Нормандському форматі, так і діалогу між представниками США і Росії Куртом Волкером і Владиславом Сурковим.

Крім того, представник США заявив, що "вибори", які Росія хоче влаштувати на окупованих територіях Донбасу, перешкоджають імплементації Мінських домовленостей.

Коен підкреслив, що вибори мають проводитися згідно з українським законодавством і за стандартами ОБСЄ.

"Заплановані вибори не відповідають цим вимогам", - наголосив він.

"Мінські угоди закликають до роззброєння незаконно озброєних формувань. Росія використовує ці так звані "вибори" для досягнення власних цілей", - додав американський дипломат.

Він також заявив, що Сполучені Штати "знову засуджують дестабілізуючі дії РФ в Україні. Ми оголосили про те, що санкції, накладені на Росію, не будуть зняті до повного виконання Мінських домовленостей".

У вівторок в Нью-Йорку пройшло відкрите засідання РБ ООН по ситуації в окупованих регіонах на сході України. На ньому Росія намагалась влаштувати виступ "представника ЛНР".

24 жовтня Росія завела до акваторії Азовського моря два військові кораблі.

Загалом, РФ створює передумови економічної блокади морських та річкових портів України.