Действия РФ в Азовском море подрывают международное право - США в ООН

Соединенные Штаты назвали агрессивные действия России в Азовском море такими, что подрывают международное право и нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом заявил во время заседания СБ ООН заместитель постоянного представителя США при ООН посол Джонатан Коэн, сообщает "Укринформ".

"Агрессивные действия в Азовском море, где Россия мешает доступу в украинские порты, являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, и подрывают международное право", - подчеркнул американский дипломат.

Он отметил, что это мешает как процессу переговоров в нормандском формате, так и диалогу между представителями США и России Куртом Волкером и Владиславом Сурковым.

Кроме того, представитель США заявил, что "выборы", которые Россия хочет устроить на оккупированных территориях Донбасса, препятствуют имплементации Минских договоренностей.

Коэн подчеркнул, что выборы должны проводиться в соответствии с украинским законодательством и по стандартам ОБСЕ.

"Запланированные выборы не соответствуют этим требованиям", - подчеркнул он.

"Минские соглашения призывают к разоружению незаконно вооруженных формирований. Россия использует эти так называемые "выборы" для достижения собственных целей", - добавил американский дипломат.

Он также заявил, что Соединенные Штаты "вновь осуждают дестабилизирующие действия РФ в Украине. Мы объявили о том, что санкции, наложенные на Россию, не будут сняты до полного выполнения Минских договоренностей".

Во вторник в Нью-Йорке прошло открытое заседание СБ ООН по ситуации в оккупированных регионах на востоке Украины. На нем Россия пыталась устроить выступление "представителя ЛНР".

24 октября Россия завела в акваторию Азовского моря два военных корабля.

РФ создает предпосылки экономической блокады морских и речных портов Украины.