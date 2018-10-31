СКР: Вибухівку ФСБшникам в Архангельську приніс 17-річний

Слідчий комітет Російської Федерації розслідує вибух в управлінні ФСБ в Архангельську як теракт, у вчиненні якого підозрює загиблого 17-річного хлопця.

"Сьогодні вранці в тамбурі будівлі РУ ФСБ Росії по Архангельській області стався вибух", – повідомляє СК РФ.

"За попередньою інформацією, в результаті події загинув 17-річний місцевий житель, який проніс у будівлю саморобний вибуховий пристрій", – заявляє відомство.

17-річний місцевий житель проніс саморобний вибуховий пристрій Twitter РИА Новости

Особу загиблого встановлено.

В результаті вибуху отримали різні поранення троє співробітників РУ ФСБ.

За даним фактом слідчі органи СКР по Архангельській області і Ненецькому автономному округу порушили кримінальну справу за ст. 205 КК РФ (терористичний акт) і ч.1 ст. 222 КК РФ (незаконне носіння боєприпасів).

На місце події виїхав керівник регіонального слідчого управління, слідчі, криміналісти та співробітники інших правоохоронних органів.

На даний час проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєного злочину.

Допитуються свідки, призначено необхідні експертизи.

За дорученням голови Слідчого комітету РФ, кримінальну справа про вибух у будівлі регіонального управління ФСБ в Архангельську передано для подальшого розслідування до центрального апарату відомства.

Олександр Бастрикін доручив у найкоротші терміни встановити мотиви злочину, причини та умови, що сприяли йому.

Слідчі повинні встановити і дослідити коло спілкування цього неповнолітнього, взаємини і обстановку в його родині.

Нагадаємо, 17 жовтня у Керчі в анескованому Криму 18-річний студент 4 курсу Владислав Росляков розстріляв з рушниці людей у коледжі, крім того був вибухі пізніше в речах Влада знайшли вибухівку.

Росляков після стрілянини по людях наклав на себе руки. Загалом тоді загинула 21 людина. У списку загиблих було 15 студентів, зокрема й неповнолітні.