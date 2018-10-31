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СКР: Взрывчатку ФСБшникам в Архангельске принес 17-летний

Среда, 31 октября 2018, 10:52

Следственный комитет Российской Федерации расследует взрыв в управлении ФСБ в Архангельске как теракт, в совершении которого подозревает погибшего 17-летнего парня.

"Сегодня утром в тамбуре здания РУ ФСБ России по Архангельской области произошел взрыв", – сообщает СК РФ.

"По предварительной информации, в результате происшествия погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство", – заявляет ведомство.

17-летний местный житель пронес самодельное взрывное устройство
17-летний местный житель пронес самодельное взрывное устройство
Twitter РИА Новости

Личность погибшего установлена.

В результате взрыва получили различные ранения трое сотрудников РУ ФСБ.

По данному факту следственные органы СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение боеприпасов). 

На место происшествия выехал руководитель регионального следственного управления, следователи, криминалисты и сотрудники других правоохранительных органов. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.

По поручению главы Следственного комитета РФ, уголовное дело о взрыве в здании регионального управления ФСБ в Архангельске передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить мотивы преступления, причины и условия, способствовавшие этому.

Следователи должны установить и исследовать круг общения этого несовершеннолетнего, взаимоотношения и обстановку в его семье.

Напомним, 17 октября в Керчи в аннексированном Крыму 18-летний студент 4 курса Владислав Росляков расстрелял из ружья людей в колледже, кроме того был взрыв и позже в вещах Влада нашли взрывчатку.

Росляков после стрельбы по людям покончил с собой. Всего тогда погиб 21 человек. В списке погибших было 15 студентов, включая несовершеннолетних.

Украинская правда
Темы: РосcиявзрывФСБтерроризм
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