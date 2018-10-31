У Києві відновили рух на Харківському шосе, яке перекривали мешканці

Рух транспорту по Харківському шосе, яке перекривали мітингувальники через відключення світла, відновили о 14:20.

Про це повідомляє сайт КП "Київпастранс".

"Рух усіх автобусів (№ 42, 45, 51, 63, 115) відновлено о 14:20", - йдеться в повідомленні.

У поліції Києва повідомили "Українській правді", що мітингувальники розблокували дорогу.

У компанії "ДТЕК Київські електромережі" відзначили, що за попередніми даними, ТОВ "ДІМ-СЕРВІС 19", яке заборгувало близько 3 мільйонів гривень за електропостачання двох будинків по вулиці Харківське шосе, 19 та 19А, згідно з домовленістю, вже оплатило частину боргу у сумі 250 тисяч гривень.

Нагадаємо, ввечері 30 жовтня мешканці 2 будинків на Харківському шосе в Києві перекрили дорогу, вимагаючи відновити подачу електроенергії.

Компанія-постачальник електроенергії ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" заявила, що два будинки на Харківському шосе залишились без електроенергії через борги і додала, що готова відновити електропостачання відразу після сплати частини боргу і підписання графіку погашення решти боргу.

У серпні 2017-го Харківське шосе також перекривали через відсутність води та електрики.

Тоді у "Київенерго" заявили про борг у понад 3 млн гривень компанії, яка належить Войцеховському. Люди ж запевняли, що не мають боргів.

Тоді начальник управління житлово-комунальної політики Київської міської адміністрації Олександр Малихін пообіцяв мітингувальникам, що представники "Київенерго" в індивідуальному порядку розглянуть борги мешканців.

Згодом Київська адміністрація заявила, що досягнула конструктиву з мешканцями будинків Войцеховського та розробила план дій, щоб уникнути кризових ситуацій у подальшому.

Войцеховського підозрюють в самовільному захопленні ділянок під будівництво 40 об’єктів; непоодиноких фактів повторного продажу квартир в житлових будинках, вже реалізованих іншим громадянам; введенні в експлуатацію житла на підставі підроблених рішень судів.

У вересні 2015 року Войцеховський заявляв, що проти нього ведеться "брудна кампанія" і пояснював її корупцією та недобросовісною конкуренцією відносно компаній, які будують соціальне житло.

25 жовтня 2016 року ГПУ завершила досудове розслідування щодо Войцеховського і ще двох співучасників — керівників підконтрольних йому підприємств.

Щоб вийти з-під арешту, Войцеховському довелося внести заставу в 14 млн гривень. У вересні 2016 року радник київського мера Дмитро Білоцерковець повідомив, що Войцеховський втік до РФ після того, як його випустили під заставу.

У грудні 2017 року акціонери "Київенерго" вирішили виділити зі складу компанії оператора систем розподілу – "ДТЕК "Київські електромережі".