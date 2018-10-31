В Киеве возобновили движение на Харьковском шоссе, которое перекрывали жители

Движение транспорта по Харьковскому шоссе, которое перекрывали митингующие из-за отключения света, восстановили в 14:20.

Об этом сообщает сайт КП "Киевпастранс".

"Движение всех автобусов (№ 42, 45, 51, 63, 115) восстановлено в 14:20", - говорится в сообщении.

В полиции Киева сообщили "Украинской правде", что митингующие разблокировали дорогу.

В компании "ДТЭК Киевские электросети" отметили, что по предварительным данным, ООО "ДОМ-СЕРВИС 19", которое задолжало около 3 миллионов гривен за электроснабжение двух домов по улице Харьковское шоссе, 19 и 19А, согласно договоренности, уже оплатило часть долга в сумме 250 тысяч гривен.

Оплата части долга и подписание графика погашения остальной задолженности было условием для возобновления электроснабжения.