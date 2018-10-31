В Киеве возобновили движение на Харьковском шоссе, которое перекрывали жители

Движение транспорта по Харьковскому шоссе, которое перекрывали митингующие из-за отключения света, восстановили в 14:20.

Об этом сообщает сайт КП "Киевпастранс".

"Движение всех автобусов (№ 42, 45, 51, 63, 115) восстановлено в 14:20", - говорится в сообщении.

В полиции Киева сообщили "Украинской правде", что митингующие разблокировали дорогу.

В компании "ДТЭК Киевские электросети" отметили, что по предварительным данным, ООО "ДОМ-СЕРВИС 19", которое задолжало около 3 миллионов гривен за электроснабжение двух домов по улице Харьковское шоссе, 19 и 19А, согласно договоренности, уже оплатило часть долга в сумме 250 тысяч гривен.

Оплата части долга и подписание графика погашения остальной задолженности было условием для возобновления электроснабжения.

Напомним, вечером 30 октября жители 2 домов на Харьковском шоссе в Киеве перекрыли дорогу, требуя восстановить подачу электроэнергии.

Компания-поставщик электроэнергии ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" заявила, что два дома на Харьковском шоссе остались без электроэнергии из-за долгов и добавили, что готовы возобновить электроснабжение сразу после уплаты части долга и подписания графика погашения оставшейся части долга.

В августе 2017 года Харьковское шоссе также перекрывали из-за отсутствия воды и электричества. Тогда в "Киевэнерго" заявили о долге в более 3 млн гривен компании, принадлежащей Войцеховскому. Люди же уверяли, что не имеют долгов.

Тогда начальник управления жилищно-коммунальной политики Киевской городской администрации Александр Малыхин пообещал митингующим, что представители "Киевэнерго" в индивидуальном порядке рассмотрят долги жителей.

Позже Киевская администрация заявила, что достигла конструктива с жителями домов Войцеховского и разработала план действий, чтобы избежать кризисных ситуаций в дальнейшем.

Войцеховского подозревают в самовольном захвате участков под строительство 40 объектов; неоднократных фактах повторной продажи квартир в жилых домах, уже реализованных другим гражданам; вводе в эксплуатацию жилья на основании поддельных решений судов.

В сентябре 2015 года Войцеховский заявлял, что против него ведется "грязная кампания" и объяснял ее коррупцией и недобросовестной конкуренции в отношении компаний, которые строят социальное жилье.

25 октября 2016 года ГПУ завершила досудебное расследование в отношении Войцеховского и еще двух соучастников – руководителей подконтрольных ему предприятий.

Чтобы выйти из-под ареста, Войцеховскому пришлось внести залог в 14 млн гривен.

В сентябре 2016 года советник киевского мэра Дмитрий Белоцерковец сообщил, что Войцеховский бежал в РФ после того, как его выпустили под залог.

В декабре 2017 года акционеры "Киевэнерго" решили выделить из состава компании оператора систем распределения – "ДТЭК "Киевские электросети".