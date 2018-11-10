У банку Порошенка і в АП прокоментували виведення грошей з банку Януковича

"Міжнародний інвестиційний банк" наголошує, що, виконуючи ухвали суду про скасування арешту коштів, які раніше перебували на депозитах підставних осіб у банку сина екс-президента Олександра Януковича, не мав права перешкоджати клієнтам в подальшому розпоряджатися власними коштами.

Про це йдеться в заяві прес-служби банку у відповідь на розслідування програми "Схеми", згідно з яким майже 2 мільярди гривень, які перебували на депозитах підставних осіб у Олександра Януковича, були виведені через "Міжнародний Інвестиційний Банк" чинного президента Петра Порошенка.

"Відповідно до вимог законодавства України банк не має права відмовити у відкритті рахунка, вчинення відповідних операцій за яким передбачено законом, установчими документами банку та наданою йому ліцензією, крім випадків, коли банк не має можливості прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом або банківськими правилами", - йдеться в заяві.

У банку підкреслили, що згадані у програмі "Схеми" від 8 листопада фізичні особи відкривали банківські рахунки в АТ "МІБ" на тих самих умовах, які пропонуються всім клієнтам-фізичним особам, і банк не мав законних підстав для відмови у відкритті рахунків вищезазначеним особам.

Пізніше в передбаченому законом порядку працівники банку повідомили Державну службу фінансового моніторингу про фінансові операції клієнтів, що містять ознаки, передбачені законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Зазначені кошти були заблоковані на рахунках.

"Виконуючи ухвали суду про скасування арешту коштів, АТ "МІБ" не мало права ставити під сумнів законність судових рішень та перешкоджати клієнтам в подальшому розпоряджатися власними коштами, які визнані судом, як законно набуті", - наголосили в банку.

Там повідомили, що на сьогодні на рахунках в МІБ арештовано понад 200 млн. грн., подальша доля яких має вирішуватися правоохоронними та судовими органами.

У свою чергу, прес-служба Адміністрації президента у переданому "Українській правді" коментарі наголосила, що зусиллями Генеральної прокуратури до бюджету повернуто 44 мільярди гривень, привласнених раніше фірмами, пов’язаними з екс-президентом Віктором Януковичем та його оточенням.

"Всі ці кошти перераховано до державного бюджету на основі ухваленого Верховною Радою закону, під яким стоїть відповідний підпис президента. Він демонструє очевидну політичну волю у цьому питанні", - йдеться в коментарі.

В АП наголосили, що, крім грошей, у державну власність повернуті заповідники, ліси, земельні ділянки, акції великих підприємств та інші активи.

"Всі ці факти більше, ніж промовисто свідчать про послідовний курс влади на повернення до бюджету всіх державних ресурсів, незаконно привласнених Януковичем та іншими топ-особами його режиму", - підкреслили в адміністрації.

Раніше програма Радіо Свобода "Схеми" оприлюднила розслідування, згідно з яким майже 2 мільярди гривень, які знаходились на депозитах підставних осіб у банку сина екс-президента Олександра Януковича, були виведені через банк чинного президента Петра Порошенка.

"Якщо врахувати, що комісія за видачу готівки складає один відсоток, то тільки на комісії "МІБ" міг заробити до 20 мільйонів гривень", –​ йдеться в розслідуванні.

Раніше УП повідомляла про скасування арештів рахунків у банку Олександра Януковича. Кошти пізніше арештовували у банку Порошенка.

У лютому 2018 року суд зняв арешт з рахунків компаній, пов’язаних з сином екс-президента: на них зберігались майже 550 мільйонів гривень та понад 27 мільйонів доларів США.

Ці кошти були арештовані у справі про заволодіння державними коштами через регіональні відділення "Укрзалізниці".

Читайте більше в матеріалі "Економічної правди" "Розморозили: як з банку Януковича зникли 2 мільярди"

"Подарунок" для президента: як гроші Януковича перетекли в банк Порошенка".