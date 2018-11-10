В банке Порошенко и в АП прокомментировали вывод денег из банка Януковича

"Международный инвестиционный банк" отмечает, что, выполняя решения суда об отмене ареста средств, которые ранее находились на депозитах подставных лиц в банке сына экс-президента Александра Януковича, не имел права препятствовать клиентам в дальнейшем распоряжаться своими средствами.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы банка в ответ на расследование программы "Схемы", согласно которому почти 2 миллиарда гривен, которые находились на депозитах подставных лиц в банке Александра Януковича, были выведены через "Международный инвестиционный банк" действующего президента Петра Порошенко.

"Согласно требованиям законодательства Украины, банк не имеет права отказать в открытии счета, совершение соответствующих операций по которому предусмотрено законом, учредительными документами банка и предоставленной ему лицензией, кроме случаев, когда банк не имеет возможности принять на банковское обслуживание или если такой отказ допускается законом или банковскими правилами", - говорится в заявлении.

В банке подчеркнули, что упомянутые в программе "Схемы" от 8 ноября физические лица открывали банковские счета в АО "МИБ" на тех же условиях, которые предлагаются всем клиентам-физическим лицам, и банк не имел законных оснований для отказа в открытии счетов вышеупомянутым лицам.

Позже в предусмотренном законом порядке работники банка сообщили Государственной службе финансового мониторинга о финансовых операциях клиентов, содержащих признаки, предусмотренные законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Указанные средства были заблокированы на счетах.

"Выполняя решения суда об отмене ареста средств, АО "МИБ" не имело права ставить под сомнение законность судебных решений и препятствовать клиентам в дальнейшем распоряжаться своими средствами, которые признаны судом, как законно приобретенные", - отметили в банке.

Там сообщили, что сегодня на счетах в МИБ арестованы более 200 млн. грн., дальнейшая судьба которых должна решаться правоохранительными и судебными органами.

В свою очередь, пресс-служба Администрации президента в переданном "Украинской правде" комментарии отметила, что усилиями Генеральной прокуратуры в бюджет возвращено 44 миллиарда гривен, присвоенных ранее фирмами, связанными с экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением.

"Все эти средства перечислены в государственный бюджет на основе принятого Верховной Радой закона, под которым стоит соответствующая подпись президента. Он демонстрирует очевидную политическую волю в этом вопросе", - говорится в комментарии.

В АП отметили, что, кроме денег, в государственную собственность возвращены заповедники, леса, земельные участки, акции крупных предприятий и другие активы.

"Все эти факты более, чем красноречиво свидетельствуют о последовательном курсе власти на возвращение в бюджет всех государственных ресурсов, незаконно присвоенных Януковичем и другими топ-лицами его режима", - подчеркнули в администрации.

Ранее программа Радио Свобода "Схемы" обнародовала расследование, согласно которому почти 2 миллиарда гривен, которые находились на депозитах подставных лиц в банке сына экс-президента Александра Януковича, были выведены через банк действующего президента Петра Порошенко.

"Если учесть, что комиссия за выдачу наличных составляет один процент, то только на комиссии "МИБ" мог заработать до 20 миллионов гривен", – говорится в расследовании.

Ранее УП сообщала об отмене арестов счетов в банке Александра Януковича. Деньги позже арестовывали в банке Порошенко.

В феврале 2018 года суд снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента: на них хранились почти 550 миллионов гривен и более 27 миллионов долларов США.

Эти деньги были арестованы по делу о завладении государственными средствами через региональные отделения "Укрзализныци".

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